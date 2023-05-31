وجود شهدا باعث شده یک وجب از خاک کشور از دست نرود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر چهارشنبه در مراسم سوم شهید محمد مهدی احمدی که در امامزاده سید عباس‌بن موسی‌بن جعفر (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: قیام و حرکت شهدا برای خداست؛ شهدا اهل تقوا هستند و اهل ریا نیستند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: موقعی که شهید جانش را در کف دستش می‌گذارد این کار مخالصانه و برای خدا است.

وی با تاکید بر اینکه شهادت معامله با خدا است، افزود: این اقدام برای قیام در راه خدا بوده و اجر ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام نوری گفت: کسی که برای دفاع از خاک وطن، ناموس، آبرو، عزت و هر آنچه که برای مردم است جانش را فدا می‌کند، بر گردن مردم و مسئولان حق دارد.

وی بیان کرد: به برکت وجود شهدای عزیزی چون شهید احمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی یک وجب از خاک خود را از دست نداده است.

امام جمعه بجنورد در انتها گفت: شهدایی مانند شهید الداغی برای دین و امر به معروف و نهی از منکر جانشان را فدا کرده‌اند که همین امر باعث زنده بودن انقلاب است.