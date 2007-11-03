به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه با مدیریت عرفان کارن برگزار می شود. مدرسین شعر آن علیرضا بهنام، پگاه احمدی، سپیده جدیری و روجا چمنکار و مدرسین داستان فتح الله بی نیاز، قاسم کشکولی، ناتاشا امیری و مهدی پاک نهاد هستند.

دبیر کارگاه شعر شبنم آذر و دبیر کارگاه داستان محمدرضا مرزوقی است.

کارگاه نویسش در آغاز هر فصل کاری خود، اقدام به ثبت ‌نام علاقه‌مندان می‌کند و آثار ارسالی از سوی آنها را توسط صاحب قلمان مورد نقد و بررسی قرار داده، اشکالات را برطرف کرده و به آموزش اصولی - در راستای بهتر شدن آثار- می‌پردازد. در عین حال، ضمن آموزش و نقد و بررسی، تمام آثار ارسالی در سایت نویسش منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌ها، پس از مطالعه‌ "اساسنامه‌ کارگاه مجازی نویسش" می توانند مراتب ثبت ‌نام را - به شرح فصل چهارم از اساسنامه‌ حاضر - به جای آورند. متن کامل این اساسنامه در سایت کارگاه نویسش به نشانی زیر موجود است:

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