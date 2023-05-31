اعزام ۱۰ هزار مازندرانی به مرقد مطهر حضرت امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت ولادت باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و همچنین تسلیت به مناسبت سالروز رحلت حضرت امام راحل اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران در همه جای جهان با نام حضرت امام راحل شناخته شده است.

وی با عنوان اینکه حضرت امام با بهره گیری از اندیشه‌های حکمت الهی توانست انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و به اسلام اعتلا بخشد، افزود: اقتدار و عزت ایران اسلامی مرهون اندیشه‌های حضرت امام راحل است.

وی با اشاره به اینکه طی چندسال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه اعزام سازمان یافته وجود نداشت، گفت: امسال مقرر شد برنامه اعزام داشته باشیم و در این راستا ستاد استانی شکل گرفت و اعزام زائران مرقد مطهر حضرت امام راحل از ۲۲ شهرستان انجام می‌شود.

سرهنگ مجیدی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نفر از مردم استان برای شرکت در برنامه‌های سالروز رحلت حضرت امام به مرقد مطهر اعزام می‌شوند، گفت: علاوه براین در همه شهرستان‌ها برنامه متمرکز شامل نشست‌های تبیینی اجرا می‌شود.