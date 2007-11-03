علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور و یکی از دانشجویان مبارز حاضر در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 در گفتگو با خبرنگار مهر، گفتگو می کرد، تهدیدات آمریکا علیه ملت ایران را جنگی روانی دانست و گفت: تمامی صاحب نظران و کارشناسان در آمریکا معتقدند که بازنده جنگ عراق و افغانستان، آمریکاست.

وی افزود: آمریکا با مشکلاتی که در عراق و افغانستان با آنها دست و پنجه نرم می کند، توان و امکان بازکردن میدان جنگ دیگری را ندارد.

افشار ادامه داد: تهدیدات ضد ایرانی دشمنان باعث ارتقاء روحیه رزمندگان، توان دفاعی و جهش های ما در تجهیزات نظامی در سالهای اخیر شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه دشمنان تلاش می کنند تا ایران را ناامن جلوه دهند، خاطرنشان کرد: آنان با این اقدام درصدد هستند، مانع سرمایه گذاری خارجی در کشورمان شوند و به مشکلات داخلی دامن بزنند اما بالعکس علاوه بر اینکه اکنون شاهد رشد سرمایه گذاری در کشورمان هستیم، یکی از امن ترین کشورهای خاورمیانه نیز محسوب می شویم به گونه ای که این امنیت هیچ گاه بیش از امروز نبوده است.

وی یکی دیگر از اهداف جنگ روانی آمریکا را تهدید هم پیمانان خود برای افزایش فشار بر ایران و مشارکت در تحریم ها برشمرد و اظهار داشت: تحریم ایران بیش از آنکه برای ما ضرری داشته باشد، آمریکا و کشورهای تحریم کننده را متضرر ساخته و ما اکنون خودکفایی خود را مرهون این تهدیدات می دانیم و در برابر دشمنان هیچ گاه سرخم نخواهیم کرد.

افشار، در ادامه شعار "مرگ بر آمریکا" را از تجارب دوران پیروزی انقلاب خواند و افزود: این شعار از همان روزها آغاز شد.

معاون سیاسی وزیر کشورهمچنین یادآورد شد که جهانیان درصدد بودند تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 را به عنوان حرکتی ضد قوانین بین المللی جلوه گر نمایند اما هنگامیکه اسناد و مدارک جاسوسی سفارت آمریکا در ایران منتشر شد، جهان به مظلومیت ملت ایران پی برد.

افشار در ادامه گفتگو با مهر، آثار دیپلماسی فعال برای کشورمان را بهتر از دیپلماسی انفعالی ارزیابی کرد و گفت: همانگونه که در آن روز برای تسخیر لانه جاسوسی فعالانه در میدان بودیم و نتایج بسیار خوبی را به دست آوردیم امروز نیز دکتر احمدی نژاد با سئوالاتی که مطرح می کند، دشمنان را به چالش بیشتری می کشاند و لذا این اقدام بهتر از این است که فقط بنشینیم و نظاره گر باشیم.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تاکید کرد که در جریان 13 آبان دریافتیم اراده ملی پس از توکل به خداوند، بزرگترین پشتوانه برای ماست به گونه ای که حضرت امام خمینی (ره) تسخیر لانه جاسوسی را "انقلاب دوم" نام نهادند چرا که در این انقلاب توانستیم، دست نفوذ استکبار را از کشورمان قطع کنیم و در انقلاب اول نیز دست رژیم ستم شاهی را در پرتو وحدت و اراده ملی کنار زدیم.

وی در ادامه یکی از عبرت هایی که آمریکا باید از روز 13 آبان ماه بگیرد را عقب نشینی گام به گامش از تهدیدات کنونی علیه ایران ارزیابی کرد و گفت: این تهدیدات تنها باعث از دست رفتن بیشتر منافع غرب می شود.

افشار یادآور شد که در آن روز ملت شجاع ایران از تسخیر لانه جاسوسی نترسیدند، اما برخی جریان های لیبرالی در گوش مسئولان، آزادی گروگانها را می خواندند و برای آزادی آنان فشار می آورند.

معاون سابق ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه آمریکا از تمام توان خود در حمله نظامی به طبس در آن سالها استفاده کرد، به این فرمایش امام راحل اشاره و خاطرنشان کرد: به فرموده ایشان "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" و لذا در این واقعه امید آمریکا در ضربه زدن به ایران به یاس مبدل گردید.