وزش باد در نواحی مرکزی و شرقی خراسان رضوی شدت می گیرد

محمد غیوری خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت جوی استان از اوایل هفته جاری پایدار شد که این وضعیت تا عصر فردا باقی خواهد ماند.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: این وضعیت موجب ماندگاری هوای گرم در نواحی مختلف خراسان رضوی به خصوص مناطق شرقی استان خواهد شد.

وی ادامه داد: بارش‌های پراکنده نیز طی فردا و پس فردا در نواحی غربی استان باریدن خواهد گرفت که البته حجم بارندگی‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

غیوری خواه افزود: طی شبانه روز گذشته، قوچان و سرخس به ترتیب با ۱۰ و ۳۸ درجه سلسیوس، خنک‌ترین و گرم‌ترین شهرستان‌های استان بوده اند و کلانشهر مشهد نیز نوسانات دمایی ۱۷ تا ۳۳ درجه را به ثبت رساند.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا پنجشنبه قسمتی تا نیمه ابری بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد مناطق کوهستانی احتمال رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی شده است.