به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی تصریح کرد: شاخص بهای تولید کننده در ایران در شهریور ماه ۱۳۸۶ به عدد ۰/۴۰۸ رسید که نسبت به ماده قبل معادل ۵/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵/۱۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور، طی شش ماه اول سال جاری به میزان ۷/۱۵ درصدنسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

شاخص بهای تولید کننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به شهرویر ماه ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۸۵ معادل ۲/۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه های جو، انواع برنج، ذرت خوشه ای ، سیب زمینی مصرف داخله ، سبزی ها ( بجز سبزی های جالیزی که کاهش یافت) ، کاه، خرمای تازه ، عسل، ماهی آب های داخل ، گوشت گوسفند، دفتر ودفترچه ، سود سوزآور و سود مایع، مواد اولیه پلاستیک و لاستیک مصنوعی ، انواع رنگ، ورق موجدار سیمانی ، رینگ ( اتوبوس ) ، موتورسیکلت دنده ای ۱۲۵ سی سی ، مبلمان ، بلیط مسافرت با اتوبوس ، کرایه تاکسی سرویس ، کرایه تاکسی داخل شهر، خدمات ساختمانی و بهداشت ومددکاری اجتماعی بیشترین اثر را در افزیاش شاخص بهای تولید کننده در ایران داشت.

ضمنا در این ماه، شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه ها مانند یونجه، میوه های دانه دار و هسته ای ، پسته تازه شاخص بهای تعداد دیگری از اقلام و گروه های نظیر بنزن صادراتی معادل ۱/۸ درصد، اکسید روی صادراتی ۰/۱۸ درصد، پروپان و بوتان صادراتی هر یک ۲/۳ درصد، آهن صادراتی کلاف گرم ۶/۳ درصد مس مفتول ۸/۵ درصد موجب گردید تا شاخص بهای گروه اختصاصی مواد معدنی ، محصولات صنعتی ، تامین برق، گاز و آب برابر ۶/۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد.

شاخص این گروه به میزان ۴/۱۲ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بوده است.

خدمات

در ماه مورد گزارش شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات معادل ۴/۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشتر به سبب بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه های بلیط مسافرت با اتوبوس ۱/۲ درصد، کرایه تاکسی سرویس ۳/۲ درصد، کرایه تاکسی در داخل شهر ۶/۵ درصد، خدمات ساختمانی ۶/۲ درصد و بهداشت و مدد کاری اجتماعی ۳/۳ درصد بود.

در این ماه شاخص بهای بیمه شخص ثالث به میزان ۸/ ۷ درصد کاهش یافت. شاخص بهای گروه مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل ۷/۱۷ درصد افزایش نشان داد.