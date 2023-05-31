به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در اختتامیه گردهمایی رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که با محوریت «نظم جهانی در حال ظهور؛ نقشآفرینی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تحول در کشور، «تحول شناختی، تحول فرایندی و تحول نهادی» را سه گام ضروری برای ایجاد تغییر و تحول عنوان کرد.
رئیس جمهور در توضیح گامهای ضروری برای ایجاد تحول گفت: اگر ما شناخت دقیقی از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب نداشته باشیم، نمیتوانیم به سوی تحول گام برداریم. همچنین باید فرایندها و روندهای کاری در مسیر حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب به طور دقیق مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفته و متناسب با اقتضائات به روزرسانی شوند.
متناسب با مأموریتها ساختار را چابک، ریسکپذیر و مبتنی بر عقلانیت راهبردی کنید
رئیسی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که ساختار و سازمان کار را متناسب با مأموریتها و اهداف، مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهیم تا متناسب با مأموریتها و اهداف به ساختاری کنشگر، فعال و چابک، تعاملگرا، ریسکپذیر و مبتنی بر عقلانیت راهبردی برسیم.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش دکترین سیاست خارجی دولت مردمی را «تعامل با همه کشورها مبتنی بر عدالت و تعادل» معرفی کرد و گفت: در گذشته برخی تصور میکردند سرنوشت کشورها در عرصه جهانی به دست چند کشور معدود رقم میخورد و لذا باید خطوط سیاست خارجی خود را با آنان هماهنگ کرد، اما ما معتقدیم که باید با هر کشوری به تناسب ظرفیتها و اقتضائات آن همکاری کرد و در تعیین خطوط سیاست خارجی خود منتظر اخم و لبخند کسی نیستیم.
از تقویت روابط و نقشآفرینی در سازمانهای منطقهای غفلت نکنید
رئیسی در ادامه با بیان اینکه دستگاه سیاست خارجی یکی از ساز و کارهای مهم تولید قدرت برای کشور است، اظهار داشت: برای تقویت ارتباط با کشورهای مسلمان، همسایه و همسو تلاش مضاعف داشته باشید و به هیچوجه از تقویت ارتباط و نقشآفرینی کشورمان در سازمانهای منطقهای و بینالمللی از جمله سازمان شانگهای، اتحادیه اوراسیا و اتحادیه بریکس غفلت نکنید چرا که این سازمانها قدرتهای نوظهور و آیندهساز هستند.
اگر کشوری قصد دشمنی با ما داشته باشد، بنای ما مقاومت است
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورها و سازمانهای بینالمللی باید متناسب با ظرفیتهای کشورمان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم جهانی جدید را تعریف کنند، حوزه کشورهای آفریقایی، کشورهای آمریکای لاتین و دیگر مناطق از شرق آسیا، تا آسیای مرکزی و اروپا را از زمینههای مهم برای فعالیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: سیاست دولت مردمی همکاری با همه کشورهایی است که از سر حسن نیت با جمهوری اسلامی ایران تعامل دارند، اما اگر کشوری قصد دشمنی با ما داشته باشد، بنای ما مقاومت است.
یقین داریم راه پیشرفت کشور نه وادادگی که مقاومت است
رئیسی درباره آن دسته از کشورهای اروپایی هم که در اثر سوءمحاسبه از ناآرامیهای پارسال مواضع نادرستی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بودند، گفت: اگر این کشورها نیز محاسبات خود را تصحیح کرده و حسن نیت خود را اثبات کنند، حاضر به تعامل با آنان هستیم.
رئیسی تاکید کرد: یقین داریم که راه پیشرفت کشور نه وادادگی و عقبنشینی که مقاومت است و لذا هرگز از اصول خود عقبنشینی نخواهیم کرد. البته در عین حال تقویت بازدارندگی نیز جزو سیاستهای کاری اصلی ما است.
سفرا معرف صادق سیمای واقعی جمهوری اسلامی باشند
رئیس جمهور «احیای مسیرهای ترانزیتی» از خاک کشورمان را از دیگر سیاستهای دولت مردمی برشمرد و تصریح کرد: نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور باید هر لحظه به دنبال استفاده از فرصتها و خلق دستاورد برای کشور باشند. سفرا باید معرف صادق سیمای واقعی جمهوری اسلامی باشند و هر گونه غفلت از معرفی دقیق و صحیح ظرفیتهای کشور جفا به ایران و ملت ایران است.
رئیسی یکی دیگر از ظرفیتهای جمهوری اسلامی را «ایرانیان خارج از کشور» دانست و بر پیگیری مسائل و مطالبات حقوقی و کنسولی ایرانیان خارج از کشور و همچنین استفاده از ظرفیتهای آنها در تداوم مسیر پیشرفت کشور تاکید کرد.
تاکید بر پیگیری مجدانه توافقات و برگزاری کمیسیونهای مشترک همکاری
رئیس جمهور «پیگیری مجدانه توافقات و اسناد همکاری» و نیز «برگزاری منظم جلسات کمیسیونهای مشترک همکاری» با دیگر کشورها را نیز از جمله وظایف مهم و اساسی سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دانست و گفت: وزارت خارجه باید برای همکاری با هر کشوری متناسب با اقتضائات و ظرفیتهای آن کشور برنامه داشته باشد.
رئیسی تاکید کرد: این ادراک که چون ایران تحریم است خیلی از کشورها حاضر به همکاری با ما نیستند، کاملاً غلط است و گواه آن اظهار تمایل مقامات کشورهای مختلف برای گسترش همکاریها با جمهوری اسلامی ایران است.
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