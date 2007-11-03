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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

رضازاده:

وزنه برداری مایه مباهات ایرانیان است

وزنه برداری مایه مباهات ایرانیان است

حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان کسب عنوان قهرمانی آسیا توسط نوجوانان و جوانان کشورمان را به جامعه ورزش و هموطنان تبریک گفت و یادآور شد رشته وزنه برداری همواره مایه مباهات ایرانیان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان و دارنده 2 مدال طلای المپیک ضمن تماس تلفنی با بهرام افشارزاده در اردن با تک تک ملی پوشان و کادر فنی نیز صحبت کرد و به همه آنها کسب این عنوان با ارزش را تبریک گفت.

وی ضمن تشکر از حمایت ها و پشتوانه سازی فدراسیون وزنه برداری ابراز امیدواری کرد که نگاه مسئولین سازمان و کمیته ملی المپیک به این رشته تغییر کرده وحمایت های بیشتری را به عمل بیاورند.

وی در ادامه صحبت های خود گفت: این رشته از اولین دوره المپیک تاکنون مایه افتخار جامعه ایران بوده و خواهد بود به شرطی که حمایت و پشتیبانی مسئولین در حد بزرگی این رشته صورت گیرد.

حسین رضازاده در پایان قهرمانی تیم های نوجوانان و جوانان در مسابقات آسیایی را به همه هموطنان تبریک گفت و یادآور شد که مردم ایران مطمئن باشند وزنه برداری زنده است و در آینده ای نه چندان دور خبرهای شادتری را خواهند شنید.

کد مطلب 579963

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