اجرای طرح «هلال رأفت» برای نیازمندان / کمک ۱۴ میلیاردی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی؛ محمد علی کاوسی صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه طرح «هلال رأفت» با بیان اینکه پشتوانه مردمی رمز ماندگاری و موفقیت جمعیت هلال احمر است، افزود: مردمی سازی که یکی از دغدغه‌های و تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب است، در این جمعیت به خوبی نمود دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در طول تاریخ کنار مردم بوده و در تمام صحنه‌های امدادرسانی به خوبی عمل کرده است، گفت: ارائه خدمات صادقانه توسط جمعیت هلال احمر برخواسته از توان و پشتوانه مردمی و خدمات بی منت نیروی‌های جوان و داوطلب است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات حمایتی هلال احمر بیان کرد: طی سال گذشته بالغ بر ۱۴ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان در سطح استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در سال گذشته، بیش از هفت میلیارد کمک‌های معیشتی و درمانی به نیازمندان داشته ایم، افزود: کسب رتبه اول کشوری در جذب منابع معیشتی از موفقیت‌های هلال احمر در سال گذشته بوده که نشان دهنده توجه این جمعیت به نیازمندان است.

کاوسی با اشاره به طرح «هلال رأفت» هلال احمر بیان کرد: در قالب اجرای این طرح بیش از ۱۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال خدمت به جامعه هدف ارائه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بین اقشار آسیب پذیر، سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تجهیز بانک‌های امانات پزشکی، توزیع ۱۵ عدد تانکر ذخیره آب در مناطق متأثر از خشکسالی و توزیع بیش از پنج میلیارد ریال تجهیزات اداری و آموزشی در سطح شعب استان از جمله خدمات پیش بینی شده در این طرح است.