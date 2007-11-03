دکتر محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اظهارات مجلس شورای اسلامی در مورد عدم ادغام شوراهای دارای مصوبه مجلس گفت: این دسته از شورای های عالی بحث حقوقی دارند و در حال حاضر دولت و مجلس در حال مذاکره برای تعیین تکلیف این شوراها هستند.

وی اظهار داشت: دولت ادعا دارد که ادغام این شوراها بحث حقوقی است و از سوی دیگر مجلس نیز صحبت های خاص قانونی در این زمینه دارد.

وزیر علوم نظر خود را در مورد ادغام یا عدم ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را اینگونه به مهر گفت: بحث کاملا حقوقی است و حقوقدانان باید در این زمینه اظهار نظر کنند. اما من فکر می کنم استدلال دولت استدلال محکمی باشد با وجود این باید منتظر بود که دولت و مجلس به تفاهم برسند.

به گزارش مهر، دکتر علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: با وجود ادغام شوراها توسط دولت دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که از شوراهای مصوب مجلس است، باید به فعالیت خود ادامه دهد.



دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در نامه ای به وزیر علوم تاکید کرد : با توجه به مخالفت صریح دکتر حداد عادل رئیس قوه مقننه با مصوبه جلسه مورخ 18/4/86 شورای عالی اداری در ارتباط با ادغام شوراهای عالی و تامین نشدن موافقت موضوع اصل 138 قانون اساسی، مقتضی است دستور فرمایید دبیرخانه شوراهای عالی مرتبط با آن وزارتخانه محترم از جمله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت با جدیت و تلاش ادامه دهند.

به گزارش مهر، عباسپور در نامه خود به وزیر علوم، نامه خود به حداد عادل که امروز در خبرگزاری مهر نیز منتشر شد را ضمیمه کرده است.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در نامه ای به حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام 12 شورای عالی مصوب مجلس تاکید کرد: از حضرتعالی به عنوان رئیس قوه مقننه خواهشمند است در مقام دفاع از حقوق ملت و مصوبات نمایندگان مجلس همه مساعی خویش را جهت اصلاح مصوبات شورای عالی مبنی بر ادغام شوراهای مصوب مجلس مبذول دارید.