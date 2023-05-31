الهام جم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تب مالت (بیماری بروسلوز) یکی از بیماری‌های مشترک بین دام و انسان است و مردم باید توصیه‌های کارشناسان دامپزشکی در خصوص این بیماری را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: در استان ایلام به دلیل فراوانی مصرف سنتی فرآورده‌های دامی نظیر گوشت، شیر و.... باید این قضیه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

جم زاده با اشاره به اینکه مصرف شیر غیرپاستوریزه، گوشت خام یا نپخته و تماس نزدیک با دام مبتلا به بیماری، از دلایل اصلی انتقال این بیماری به انسان هستند، عنوان کرد: برای پیشگیری از مبتلا شدن به تب مالت، شیر خام حتماً قبل از مصرف جوشانده شود.

وی گفت: مراکز فروش بستنی محلی به مسئله مهم جوشاندن شیر در تهیه بستنی توجه ویژه داشته باشند، همچنین پنیر محلی حتماً بایستی یک ماه در آب نمک قرار گیرد و بعد مصرف شود.

وی گفت: دامپزشکی استان ایلام برای مبارزه با این بیماری، اقداماتی نظیر آموزش حضوری و چهره به چهره دامداران و روستائیان، توزیع بروشور، مایه کوبی فراگیر و گسترده دام‌ها علیه بیماری تب مالت، انجام تست اختصاصی بروسلوز، کشتار دام‌های آلوده را انجام داده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان ایلام اضافه کرد: از دیگر اقدامات دامپزشکی برای مبارزه با تب مالت، به بازدید مستمر از لبنیاتی‌های سطح شهر و اخذ نمونه شیر و استفاده از تست غربالگری در نمونه‌های شیر اخذ شده می‌توان اشاره کرد.