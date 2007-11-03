به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج دانش آموزی آمده است: امسال در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی ، یک بار دیگر دانش آموزان پوینده و پیشگام بسیجی با حضور یکپارچه، منسجم، سازمان یافته تا تاکید بر حفظ ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و برائت از استکبار جهانی در راهپیمایی عظیم و سراسری 13 آبان در جای جای میهن اسلامی یک بار دیگر انزجار و تنفر قلبی خود را از زیاده خواهی آمریکای جنایتکار و انگلیس مکار اعلام می دارد و با فریادهای مرگ بر آمریکا، اسرائیل و استکبار جهانی مشت محکم دیگری را بر دهان یاوه گویان قدرت طلب خواهند زد.

سازمان بسیج دانش آموزی در این بیانیه از دانش آموزان عزیز میهن اسلامی به ویژه دانش آموزان بسیجی دعوت کرد با حضور پر صلابت و دشمن شکن خود در این راهپیمایی بزرگ ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای شهدای دانش آموز عزم راسخ خود را در دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

در بخشی از بیانیه سازمان بسیج دانشجویی نیز چنین آمده است، آنچه که خواب را از چشمان سردمداران کاخ سفید و کاخ نشینان اروپایی گرفته، موج بیداری ملت ها در مقابله با امپریالیسم جهانی است. این موج و حرکت که به اعتراف همگان، انقلاب مردم مسلمان ایران نقطه شروع آن بوده است روز به روز در حال فراگیر تر شدن و گسترش سطحی و عمیقی در میان ملت های جهان می باشد.

این بیانیه می افزاید: آمریکا و متحدان حلقه به گوش بدانند که بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور با درک صحیح آزمون های حساس و بی نظیر فعلی انقلاب اسلامی در سطح جهان و منطقه با علم به اینکه جهاد عظیم ملت ایران در مقابله با استکبار جهانی، جهاد علمی و نرم افزاری است کمر همت وتلاش خود را به تفح نمودن قله های رفیع دانش بسته و دیری نخواهد پایید که با حول و قوه الهی همچنان که در 13 آبان 58 بساط تشکیلاتی و سخت افزاری شیطان بزرگ را در ایران برچیده شده در آینده نزدیک به برتری علمی مبالغه آمیز و ضد حقوق بشری استکبار جهانی پایان خواهد داد و سال های سیاه استفاده ضد بشری و خشونت بار جهان غرب از علم وتکنولوژی را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.