انقلاب اسلامی ایده جدایی دین از سیاست را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید راشد عباس تقوی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بین‌المللی گستره جغرافیایی اندیشه امام خمینی (ره) که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار کرد: استعمار برای جامعه مسلمان شبهه قاره مفهومی را با عنوان جدایی دین از سیاست مطرح کرد و این تفکر از سال ۱۸۵۷ تا همین امروز وجود دارد.

وی افزود: از سوی دیگر نظام سلطه القا کرده است که باید حتماً در سیطره یکی از دو قدرت شرق و غرب باشیم و جدای از این دو قدرت برای آنها ممکن نبود.

این تحلیلگر شبهه قاره هند ادامه داد: از جهت پیشرفت‌های تکنولوژی نیز اینگونه القا کرده بودند که کسی در این حوزه‌ها با سواد نیست مگر اینکه از غرب مدرک گرفته باشد.

وی با بیان اینکه ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی از دیگر برنامه‌های استعمار بود، تصریح کرد: نسل جوان و دانشجوی ما را از روحانیت و علما دور کردند و تمایل به دین را عقب ماندگی دانستند.

تقوی با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی (ره) این مفاهیم را به طور کامل تغییر داد، خاطرنشان کرد: نهضت‌های اسلامی همیشه به دنبال این بودند تا نشان دهند دین از سیاست جدا نیست و این امر با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد.

وی در پایان یادآور شد: امروز به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت امام خمینی (ره) بحث جدایی دین از سیاست حل شده و کسی دیگر نمی‌تواند چنین تفکری را مطرح کند.