برای شناخت امام خمینی (ره) کم کاری کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسم زاده در همایش بین‌المللی گستره جغرافیایی اندیشه امام خمینی (ره) که شامگاه چهارشنبه دهم خرداد در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار کرد: از پیامبر (ص) در چند روایت از اهل سنت نقل شده و افراد بسیاری شنیده‌اند که خداوند برای امت در هر صدسال شخصی را مبعوث می‌کند که دین امت رااحیا می‌کند و من براین باورم که یکی از مصداق‌های واضح حدیث پیامبر (ص) امام راحل (ره) هستند که کمتر کسی است که بتواند در دوره معاصر، ارزش و اهمیت نگاه امام و بروز و ظهور امام را کتمان کند.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بیان کرد: جمله و گزاره رهبر انقلاب در این خصوص این است که این انقلاب بدون نام امام خمینی (ره) در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست، که این گزاره‌ی بسیار مهمی است که همه‌ی ما به آن واقف هستیم.

وی افزود: علت مطرح‌کردن امام در گزاره‌های مزبور هم به سبب ارقاب وجودی و شخصیتی حضرت امام است و هم اندیشه ناب و تئوری است که امام در دوره معاصر برای حکمرانی در جوامع اسلامی و اساساً در جوامع کنونی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: از دیدگاه شخصیتی تمام دوستان امام جامعه اَزداد است چراکه فقاهت، عرفان، فلسفه، کلام و سیاست را در کنارهم جمع‌آوری کرده و شاید کمتر کسی در دوران معاصر وجود داشته باشد که ابعاد وجودی وی وسیع و گسترده باشد و شرح صدری که در قرآن کریم آمده یکی از ویژگی‌ها و مصداق‌های آن در دوره معاصر خود حضرت امام است.

این مسئول عنوان کرد: از دیدگاه دیگر امام بنیانگذار مکتبی شد که زایشی است به این معنا که دائماً از دل این مکتب مکاتب مختلفی درحال ظهور و بروز است که یکی از بارزترین آنها مکتب حاج قاسم است.

وی در ادامه بیان کرد: قطعاً تمام دوستان می‌دانند که حاج قاسم برآمده از مکتب حضرت امام است و اگر امام نبود حاج قاسمی هم امروز نبود که ما به آن افتخار کنیم.

این مسئول ادامه داد: مهمترین نکته‌ای که در اندیشه امام وجود دارد نظریه سیاسی حضرت امام است که در باب حکمرانی اسلامی و مردم سالاری دینی عنوان شده و فکر می‌کنم پس از ملاصدرا در جامعه اسلامی نظریه پرداز قدرتمندی بجز امام دیده نشده است که اندیشه برتر و متعالی مردم و دین را به صورت جامع از حوزه‌های سیاسی، فکری، اخلاقی، عرفانی و فقاهت را کنار یکدیگر جمع کرده و از این باب برای یک اتفاق اثرگذار در دنیا مطرح کند چنانچه همین اتفاقات است که امام را در دنیا شناخته کرده است و ما در باب شناخت امام کم‌کاری کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: خود ظرفیت وجودی امام و اندیشه ایشان همچون خورشیدی درخشید و دنیا را به خود معطوف کرد اما ما مدیران، دانشگاهیان و سایر عزیزان که در این جامعه حضور دارند تلاشی برای شناساندن امام به نحو شایسته و بایسته به جهانیان نکرده‌ایم.

این مسئول خاطر نشان کرد: دانشگاه بین المللی امام (ره) یکی از مأموریت‌ها و رسالت‌های خود را در کنار مجموعه فرهنگی استان این می‌داند که بتواند ترمه‌ای از عمق اندیشه‌های امام را برای جهانیان عرضه کند و امیداریم پرچم این نظام به دستان مقام معظم رهبری که با خون هزاران شهید برافراشته شده به دستان امام زمان (عج) برسد.