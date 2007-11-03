دفتر خبری صدا و سیما در فومن راه اندازی می شود

ناصر عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن، اظهار داشت: توسعه بحث اطلاع رسانی به مردم یکی از اهم وظایف صدا و سیماست که همگام با دیگر بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید توسعه یابد.

وی افزود: بنابر این اصل در گیلان به دلیل واقع شدن شهرهای صومعه سرا، فومن، شفت و ماسال و ضرورت اطلاع رسانی در این منطقه، موافقت ایجاد دفتر خبری با عنایت رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

عاشوری بیان داشت: با توجه به نیاز شهرهای غرب گیلان به این مرکز با همکاری شورای شهر، شهرداری و ثبت اسناد فومن، زمین احداث دفترتملک و به صدا و سیمای مرکز گیلان اهدا شده است.

وی عنوان کرد: کلنگ احداث دفتر خبری غرب گیلان با حضور معاون اداری و مالی سازمان و صدا و سیمای کشور به زمین زده شده و این دفتر برای پوشش خبری و اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم منطقه فعالیت خواهد کرد.

عاشوری یادآور شد: مسئولان عالی رتبه نظام و مدیران ارشد و تصمیم ساز کشور در تمامی شرایط حساس و شکل گیری نظام اطلاع رسانی نوین و نزدیکتر شدن فاصله ها در عصر جدید نیازمند آخرین اطلاعات و اخبار برای تدوین خط مشی و برنامه های زیر بنایی و توسعه هستند.

وی ادامه داد: صاحبان حرف صنعتی، تجاری، خدماتی و فرهنگی نیز به تناسب نوع فعالیت و شرایط کاری نیازمند آگاهی و کسب اطلاعات و اخبار صحیح در تمام زمینه ها بوده از این رو توجه به جایگاه و نقش خبر و آگاهی دستگاه های اطلاع رسانی یک ضرورت اساسی است.