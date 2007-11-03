به گزارش خبرنگارمهر، مجتبی نوروزی در جمع خبرنگاران گفت: مسئله عاری بودن ایران و نیزسودان از بیماری طاعون گاوی درکمیته بین المللی OAE مطرح شد و رسیدگی به این امردر دستور کار جلسه 76 این کمیته در پاریس قرارگرفت که پس از تصویب نهایی در اجلاس جهانی OAE به طور رسمی پاک بودن ایران ازاین بیماری اعلام خواهد شد.

به گفته وی اجلاس جهانی OAE سال 2008 (اردیبهشت و خرداد ماه سال 87 ) درخانه شیمی درشهر پاریس برگزارمی شود.

کاندیداتوری ایران برای برگزاری اجلاس جهانی OAE

رئیس سازمان دامپزشکی کشوربا اشاره به برگزاری نهمین کمیته بین المللی OAE درکشور سوریه از 7 تا 10 آبان ماه سال جاری، اظهار داشت: این اجلاس با حضوررئیس کل سازمان جهانی بهداشت دام (OAE)، نماینده فائو درکمیسیون منطقه ای و نماینده اتحادیه اروپا در OAE ،نماینده بانک جهانی و 21 کشوراز کشورهای خاورمیانه برگزار شد.

وی افزود: کمیته بین المللی OAE هردو سال یک بار در یکی از کشورهای خاورمیانه برگزار می شود که تصمیم گیری در خصوص مکان برگزاری اجلاس بعدی درهر اجلاس انجام می شود به طوریکه در سال 2009 اجلاس این کمیته در قطربرگزارمی شود و برای سال 2011 اولین کاندیدا کشورایران است.

نوروزی با اشاره به مباحث مطرح شده درنهمین اجلاس OAE، عنوان کرد: مباحث مربوط به بیماری طاعون گاوی، تب مالت، هاری، آنفلوآنزای فوق حاد ، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR)، رفاه دام، اصلاح سیستم GIS، استراتژی OAEدربرخورد با بیماری ها در این اجلاس مطرح شد ضمن اینکه با حضورنماینده کمیته مدیترانه ای مشترک انسان و دام (MZCP ) دراین اجلاس مباحث مربوط به نقل و انتقال فرآورده های خام دامی مورد بحث قرار گرفت.

آغاز مکاتبات ممنوعیت صادرات میگو با اتحادیه اروپا

وی با اشاره به مطرح شدن ایران به عنوان کشور برتر دررابطه با سیستم GIS دراجلاس مذکور، بیان کرد: در حاشیه این اجلاس مذاکراتی از سوی ایران در رابطه با ممنوعیت صادرات میگو به اتحادیه اروپا با نماینده اتحادیه در OAE و رئیس کل OAE به انجام رسید و مقرر شد طی مکاتباتی با این کمیته و نیزازطریق کمیته آبزیان فائو مشکلات در این خصوص مرتفع شود.

تصریح کرد: پس ازانجام مکاتبات با کمیته بین المللی OAE درراستای حل مشکل صادرات میگو قرارملاقاتی از اتحادیه اروپا و نمایندگی از بروکسل خواهیم داشت.

ایران عاری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

نوروزی با اشاره به آلودگی کشورهای همسایه ایران نظیر عراق، کویت و ترکیه به آنفلوانزای فوق حاد طیور عنوان کرد: در یک مراقبت فعال حدود 4 هزار و11 تن نمونه از بیش از 110 روستای استان های شمالی اخذ شد و نتیجه نهایی حاکی ازعاری بودن ایران ازآنفلوانزای فوق حاد طیور بود که در صورت تزریق اعتبارات این آزمایشات و نمونه گیری ها درکل کشوربه انجام خواهد رسید.

وی افزود: هرآزمایش PSR در رابطه با بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیورهزینه 45 هزارتومانی را دربردارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشوربا اشاره به ضرورت رعایت شرایط ذبح دام در نقل و انتقالات دام میان کشورها اظهار داشت: در حال حاضر این موضوع از سوی OAE مورد توجه قرار گرفته و ایران نیز منطبق با فقه این شرایط را به عنوان پروتکلی به OAE ارائه می دهد.

وی بیان کرد: در رابطه با بیماری های مشترک میان انسان و دام تا زمانی که ریشه این بیماری ها در جمعیت دامی خشکانده نشود همچنان با جمعیت انسانی معلول مواجه هستیم؛ لذا از آنجایی که کار دامپزشکی برخورد با علت ها است باید توجه ویژه ای معطوف این سازمان شود.

نوروزی اظهار داشت : در رابطه با صادرات رسمی دام به کشورهای عربی در حال حاضر تفاهم نامه های همکاری میان دو کشور منعقد شده است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام رسمی OAE ایران به لحاظ جمعیت دامی در میان کشورهای منطقه بالاترین جمعیت دامی را دارد، افزود: بالغ بر 120 واحد دامی در کشور وجود دارد در حالیکه پرورش کل جمعیت گاوی درکشورهای منطقه معادل 79 میلیون و 847 هزار و 899 راس،جمعیت شتر بالغ بر 12 میلیون و 310 هزارو 264 نفر، جمعیت تک سمس بالغ بر 7 میلیون و 569 هزار و 285 راس، و جمعیت پرندگان یک میلیاردو 686 میلیون و 352 هزار و 75 قطعه است .

رئیس سازمان دامپزشکی کشوربا اعلام اینکه امسال رکورد پرورش جمعیت پرنده در کشور زده می شود، افزود: در سال جاری این جمعیت به 850 قطعه و در 2 سال آتی به حدود یک میلیارد قطعه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به دعوت رئیس کل OAE به ایران جهت بازدید از آزمایشگاه های موجود در کشورتصریح کرد: آزمایشگاه دوک در استان مازندران و گل مکان در مشهد در حال رفرنس شدن است که به زودی به عنوان آزمایشگاه منطقه ای معرفی می شوند ضمن اینکه با استقرارامکانات 10 آزمایشگاه درکشوراین آزمایشگاه ها نیز به عنوان رفرنس منطقه ای اعلام می شوند.

