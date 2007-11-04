دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس بخشنامه هیئت دولت در تاریخ 10 آبان 85 کلیه دستگاهها از جمله آموزش و پرورش موظف بودند که ساختمان های بلااستفاده خود را به عنوان فضای کمک آموزشی در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهند.

وی ادامه داد: علی رغم این بخش نامه مصوب هیئت دولت، وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم در این زمینه را با دانشگاه پیام نور نداشت.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور افزود: بر اساس پیگیری شخص رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه ای به تاریخ 8 آبان 86 به تمامی روسای آموزش و پرورش استانها، آنان را مکلف کرد تا فضاهای خالی خود را در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهند.