در تالار وحدت اجرای آثار علیزاده قطعی شد

اجرای آثار حسین علیزاده توسط گروه موسیقی "خورشید" به سرپرستی مجید درخشانی در روزهای 29 و 30 آبان ماه در تالار وحدت قطعی شد.