مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی خورشید با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اجرای آثار استاد علیزاده که از مدت ها پیش وعده کرده بودیم در دو شب با حضور نوازنده های مهمان برگزار می شود.
این نوازنده تار در توضیح قطعات این برنامه گفت : قطعات "سواران دشت امید" که سال 55 برای اولین بار توسط گروه موسیقی شیدا اجرا شد و قطعه "حصار"که حدود 30 سال پیش توسط گروه های موسیقی عارف و شیدا برگزار شده را بار دیگر اجرا خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود :دربخش دوم برخی از آثار جدید گروه موسیقی خورشید که اغلب از ساخته های خودم است دردستگاه نوا و شور اجرا می شود.
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