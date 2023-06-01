آذربایجان غربی پیشران دیپلماسی منطقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح امروز در نخستین نشست استانداران هم مرز ایران و اقلیم کردستان عراق، با اشاره به وضعیت استان و شرایط توسعه‌ای منطقه و با تاکید بر اینکه در این نشست راهبردهای ارتقا سطح همکاری‌ها بررسی می‌شود افزود: در نشست‌های دو جانبه نیز ظرفیت‌های مشترک همکاری در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمد صادق معتمدیان، آذربایجان غربی را پیشران دیپلماسی منطقه‌ای دانست و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته از ظرفیت مرز برای شکوفایی اقتصادی بیش از پیش استفاده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه، حسن همجواری و تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی با کشورهای همجوار از اهداف مهم دولت سیزدهم است ارتقا همکاری‌های مشترک اقتصادی سیاسی و فرهنگی و روان سازی مبادلات مرزی از مهمترین اهداف این نشست است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: ارتقا ظرفیت‌های در بازارچه‌های مرزی، افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی، ایجاد معابر جدید در اشنویه و میرآباد، حمل یک سره ترانزیت و حمل و نقل، حذف قوانین دست و پا گیر گمرکی و افزایش ارتباطات فرهنگی و اجتماعی از پیشنهادهای ما به هیئت اقلیم کردستان عراق در این نشست است.

معتمدیان برگزاری این نشست را باعث توسعه روابط و ارتقا مناسبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بین استان‌های آذربایجان غربی و اقلیم کردستان دانست و گفت: با شروع به کار دولت سیزدهم حجم مراودات به گواه آمارها و سطح تعاملات بیش از پیش گسترش یافته است که این نشست نیز در راستای همین سیاست است.

وی افزود: افزایش سطح مبادلات در منطقه، حذف محدودیت‌ها در صادرات و ترانزیت، ۲۴ ساعته کردن مرز تمرچین، بازگشایی مرز مسافری کیله سردشت، تردد زائرین از مرز تمرچین با تعامل کردستان عراق در اربعین حسینی در سال گذشته از جمله دستاوردهای دیپلماسی منطقه بوده است.

استاندار با بیان اینکه آذربایجان غربی دارای مرز مشترک با ۳ کشور و یکی از استان‌های مهم و استراتژیک است، افزود: قرار داشتن استان در مسیر کریدورهای ارتباطی، وجود منطقه آزاد ماکو و ۶ پایانه مرزی و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف و ذخایر معدنی، بسترهای لازم را برای تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی فراهم می‌کند.

نخستین نشست استانداران مرزی جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در ارومیه آغاز شد.

در این آئین علاوه بر وزیر کشور، نصرالله رشنودی سرکنسول ایران در اربیل، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، برخی از نمایندگان آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی و استانداران آذربایجان‌غربی، کردستان و کرمانشاه از کشورمان و استانداران اربیل، دهوک و سلیمانیه عراق هم حضور دارند.

همچنین در این اجلاس که تا فردا (جمعه) ادامه خواهد داشت، هیئت‌های بلند پایه‌ای از کشورمان، اقلیم کردستان عراق، فرماندار ویژه سوران عراق و فرمانداران شهرستان‌های مرزی آذربایجان غربی حضور دارند.

گسترش روابط تجاری و تسهیل در واردات و صادرات کالا و همچنین افزایش مبادلات تجاری، گسترش بازارچه‌های مرزی و تعمیق روابط مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی از اهداف برگزاری این اجلاس است.