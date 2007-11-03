سیمین سپاهان اصفهان قهرمان لیگ برتر تنیس کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین بازی روز جمعه در ورزشگاه شهید شیرودی تهران دو تیم شهید پازوکی و هیئت تنیس کرمانشاه به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهید پازوکی 4 بر یک حریف خود را شکست داد.

روز سه شنبه و از سری مسابقات معوقه دو تیم دانشگاه آزاد و گاز خوزستان با یکدیگر روبرو شدند که در پایان گاز خوزستان توانست میزبان خود را از پیش رو بردارد.

درهمین راستا، دیدار دو تیم مزرعه گل خادم و نیک ورزش مشهد و مسابقه دو تیم البرز گاز کیش و دانشگاه آزاد در هفته چهاردهم به علت عدم رعایت تعهدات تیم نیک ورزش مشهد و دانشگاه آزاد به کمیته برگزاری لیگ برتر، لغو شد.

بدین ترتیب، در این مسابقات که با حضور 8 تیم برگزار شد، تیم سیمین سپاهان اصفهان با اقتدار و بدون شکست با کسب 42 قهرمان شد و تیم گازخوزستان با 38 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

فرشاد زیدی و مومن زاده رئیس هیئت تنیس استان اصفهان در قهرمانی تیم اصفهانی نقش بسزایی ایفا کردند. پس از پایان مسابقات فیوچرز کیش مراسم اهدای جوایز و اختتامیه با شکوهی برای تیم قهرمان لیگ برتر برگزار خواهد شد.

نتایج پایانی لیگ دسته یک تنیس کشور

مسابقات دسته یک تنیس کشور هفته گذشته به پایان رسید و تکلیف دو تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص شد.

این دوره از مسابقات که با حضور 5 تیم به میزبانی شیراز برگزارشد، با صعود دو تیم فروشگاه ورزشی ایران از قم و آکادمی تنیس شیراز خاتمه یافت.

درا ین رقابت ها تیم های نوین اصفهان، عقاب تهران، پتروشیمی تبریز، فروشگاه ورزشی ایران و آکادمی تنیس شیراز شرکت داشتند.