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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

سیمین سپاهان اصفهان قهرمان لیگ برتر تنیس کشور شد

سیمین سپاهان اصفهان قهرمان لیگ برتر تنیس کشور شد

هفته چهاردهم و پایانی مسابقات تنیس لیگ برتر باشگاه های ایران عصر روز جمعه و در یک دیدار حساس با پیروزی تیم سیمین سپاهان اصفهان بر تیم گاز خوزستان خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین بازی روز جمعه در ورزشگاه شهید شیرودی تهران دو تیم شهید پازوکی و هیئت تنیس کرمانشاه به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهید پازوکی 4 بر یک حریف خود را شکست داد.

روز سه شنبه و از سری مسابقات معوقه دو تیم دانشگاه آزاد و گاز خوزستان با یکدیگر روبرو شدند که در پایان گاز خوزستان توانست میزبان خود را از پیش رو بردارد.

درهمین راستا، دیدار دو تیم مزرعه گل خادم و نیک ورزش مشهد و مسابقه دو تیم البرز گاز کیش و دانشگاه آزاد در هفته چهاردهم به علت عدم رعایت تعهدات تیم نیک ورزش مشهد و دانشگاه آزاد به کمیته برگزاری لیگ برتر، لغو شد.

بدین ترتیب، در این مسابقات که با حضور 8 تیم برگزار شد، تیم سیمین سپاهان اصفهان با اقتدار و بدون شکست با کسب 42 قهرمان شد و تیم گازخوزستان با 38 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

فرشاد زیدی و مومن زاده رئیس هیئت تنیس استان اصفهان در قهرمانی تیم اصفهانی نقش بسزایی ایفا کردند. پس از پایان مسابقات فیوچرز کیش مراسم اهدای جوایز و اختتامیه با شکوهی برای تیم قهرمان لیگ برتر برگزار خواهد شد.

نتایج پایانی لیگ دسته یک تنیس کشور
مسابقات دسته یک تنیس کشور هفته گذشته به پایان رسید و تکلیف دو تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص شد.

این دوره از مسابقات که با حضور 5 تیم به میزبانی شیراز برگزارشد، با صعود دو تیم فروشگاه ورزشی ایران از قم و آکادمی تنیس شیراز خاتمه یافت.

درا ین رقابت ها تیم های نوین اصفهان، عقاب تهران، پتروشیمی تبریز، فروشگاه ورزشی ایران و آکادمی تنیس شیراز شرکت داشتند.

کد مطلب 579990

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