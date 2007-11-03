مهندس حمید رضا ناظری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میانگین تولید پیاز در کشور ‪ ۴۰‬تن و در استان مرکزی ‪ ۴۵‬تن در هر هکتار است.

وی تصریح کرد: توصیه‌های زراعی در ارتباط با رعایت زمان کاشت، استفاده از کودهای ریزمغزی، مدیریت صحیح، آبیاری به موقع و استفاده از توصیه‌های کارشناسان ترویج از دلایل افزایش این تولید ‌است.

وی رقم پیاز برداشت شده را قرمز آذرشهر عنوان کرد و افزود: پیش بینی می‌شود حدود ‪ ۱۷۰‬تن محصول از ‪ ۱/۶‬هکتار اراضی زیر کشت این کشاورز برداشت شود.

ناظری اظهار داشت: ‪ ۶۰۰‬هکتار از اراضی شهرستان خمین به‌ عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید پیاز کشور، زیر کشت این محصول قرار دارد.