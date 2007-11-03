به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دیدار طرفین به بحث و تبادل نظر پیرامون مبارزه با مواد مخدر پرداخته و هر یک نقطه نظرات خود را اعلام نمودند.

این گزارش می افزاید: محمود بیات، مدیر کل روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن اشاره به وضعیت اسفبار و نگران کننده کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و تولید حدود 8200 تن تریاک در سال 2007، گفت: جمهوری اسلامی ایران از طریق حفر کانال، نصب سیم خاردار ، احداث دیوار بتنی و ... در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از سمت افغانستان به مقصد سایر کشورهای دنیا بویژه اروپا اقدامات وسیعی را به انجام رسانیده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد عزم بین المللی و نگاه فارغ از هرگونه مسائل سیاسی به موضوع مواد مخدر به مقرون به صرفه بودن هر گونه سرمایه گذاری کانون تولید مواد مخدر ( افغانستان ) و در جهت توسعه جایگزین، کشت جایگزین ، مسدود نمودن مرزهای این کشور با ارائه تجهیزات فنی و الکترونیک و دستگاه بادی اسکنر اشاره نمود و در خصوص اقدامات ایران در ابعاد کاهش تقاضا ، پیشگیری ، درمان و حرفه آموزی معتادین گفت: اجرای طرح نجات معتادین ، درمان پلیس مدار،ارائه بسته های بهداشتی به معتادین،تحت درمان قرار دادن آنها با ارائه قرص متادون به عنوان درمان جایگزین ، هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی به منظور هدایت معتادین به مراکز حرفه آموزی پس از ترک اعتیاد و .... از جمله فعالیتهای ثمر بخش جمهوری اسلامی ایران در بخش کاهش آسیب می باشد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرحهای استانی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد گفت: در زمینه تعاملات بین المللی نیز مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه و بین المللی ، یادداشت های تفاهم همکاری با سایر کشورها در ابعاد مختلف مبارزه ، برگزاری اجلاس های مختلف در ایران و حضور در اجلاس های مرتبط در سایر کشورها را مطلوب ارزیابی نمود و بر ضرورت اقدامات عملی و مناسب از سوی اتحادیه اروپایی بجای مذاکرات تشریفاتی و تعارفات بدون عمل در قبال فعالیتهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با معضل مواد مخدر و نجات جامعه بشری تاکید نمود.

نمایندگان کشورهای اروپایی نیز در این نشست جملگی بر اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران درزمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید نموده و در زمینه مشارکت ، حمایت و ارائه ، هر گونه همکاری با ایران در ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر و اجرای پروژه های مشترک همکاری در قالب UNODC اعلام آمادگی نمودند.

شایان ذکر است: کشور پرتغال هم اکنون رئیس دوره ای اتحادیه اروپایی می باشد.