برگزیدگان چند رشته جشنواره مطبوعات معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهاردهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، یوسف قوچانی غروی با بیان این مطلب افزود: تاکنون برگزیدگان نهایی گرایش های حمایت از مقاومت مردم لبنان و فلسطین با نگاه به جنگ 33 روزه (بخش ویژه) معارف اسلامی، اقتصادی، طنز تصویری، طرح روی جلد و عکس شناخته شده اند.
وی گفت: دکتر محمد مهدی فرقانی که جزو اساتید شناخته شده ارتباطات بوده و دارای سوابق ممتد در کار مطبوعاتی است، به مجموعه کمیته داوران نهایی اضافه شد.
وی ترکیب داوران نهایی را به شرح ذیل اعلام کرد: پروفسور مولانا (مرحله اول)، حجت الاسلام معلی، مهندس عباس سلیمی نمین، مهندس محمد مهدی فضایلی، دکتر محمد مهدی فرقانی و مجید رضائیان.
قوچانی غروی خاطرنشان کرد: جوایز برگزیدگان نهایی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در مراسم اختتامیه این جشنواره که ساعت 15 روز سه شنبه 22 آبان ماه در سالن مرکز آفرینش های هنری خیابان حجاب برگزار می شود، اعطا خواهد شد.
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