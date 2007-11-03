به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات دانشگاه کیمبریج، مؤلفان در این کتاب به دنبال یافتن بدیلی برای دیدگاههای بدبینانه‌ای هستند که پس از حادثه 11 سپتامبر به وجود آمده‌اند.

به نظر آنها یکی از مشکلات این دیدگاهها آن است که اخلاق دینی را وارد ماجرا نمی‌کنند و تنها قصد دارند مبتنی بر اخلاق سکولار به سامان پدیده‌ها دست زنند.

این کتاب با طرح مجدد پرسش در صدد است از دو چشم انداز سکولار و دینی استفاده کند تا به مسئله اخلاق جهانی نزدیک گردد.

عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: اخلاق جهانی ( کیملیکا)، اخلاق جهانی و سنت قانون جهانی ( دانیل فیلپوت)، اخلاق و جهانشمولی در تفکر یهودی ( مایکل والزر) جهانی شدن در اخلاق مسیحی ( ماکس اتسک‌هوس) و چشم اندازهای اسلامی در زمینه اخلاق جهانی ( محمود خالد مسعود).