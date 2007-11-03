به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی از اواخر وقت امروز با نفوذ زبانه پرفشار و هوای خنک روی ساحل دریای خزر و همراهی آن با جریان های ناپایدار تر از میانی جو ، بارش ها در این مناطق و برخی از نقاط شمالغربی کشور آغاز می شود .

براین اساس در 24 ساعت آینده گستره این ناپایداری ها به بخش هایی از ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور کشیده خواهد شد که البته دمای هوا در امشب و فردا در شما لغرب ، سواحل جنوبی دریای خزر ، دامنه های البرز و ازاواخر وقت فردا در شمالشرق و شرق کاهش می یابد .

سازمان هواشناسی آسمان اکثر استان های کشور را در ساعات آینده نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و بارش پراکنده اعلام کرده است که البته آسمان استان های اردبیل ، مازندران گیلان ، گلستان ، و زنجان ابری و همراه با بارش باران خواهد بود .

همچنین آسمان تهران طی 24 ساعت آینده نیمه ابری و در ارتفاعات با بارش پراکنده همراه است.

براساس این گزارش ، دمای هوای تهران در سرد ترین ساعت به 10 در جه و گرم ترین زمان به 21 درجه خواهد رسید .

اضافه می‌شود ، سازمان هواشناسی کشور طی اطلاعیه‌ای هشدار داد: به سبب پیس بینی شدت بارش در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان در روز یکشنبه آب گرفتگی معابر عمومی و کاهش دما بین 8- 4 درجه رخ خواهد داد. و دما در صبح روز دو شنبه در شمال شرق و شرق کشور نیز بین 10 - 5 درجه کاهش می‌یابد.