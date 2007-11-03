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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

دعوت کمیته امداد امام(ره) از مردم جهت حضور گسترده در مراسم یوم الله 13 آبان

دعوت کمیته امداد امام(ره) از مردم جهت حضور گسترده در مراسم یوم الله 13 آبان

کمیته امداد امام خمینی (ره) با صدور اطلاعیه ای یوم الله 13 آبان ، سالروز تبعید حضرت امام خمینی و روز دانش آموز و روز مبارزه بااستکبار جهانی را گرامیداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اطلاعیه آمده است، 13 آبان روزی است که دانش آموزان و دانشجویان ایران در تبعیت از مراد خویش بت شکن زمان ، حضرت امام خمینی (ره) با ثبت رشادتهای بی نظیر خود برگ زرین  دیگری برافتخارات مردم انقلابی و مسلمان کشورمان افزودند.

13 آبان روز شکست ابهت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است ، 13 آبان روز برچیده شدن نفوذ توطئه های سیاسی شیطان بزرگ آمریکا در ایران است و یاد آور فداکاری و جانفشانی عبد صالح خدا خمینی روح خدا در راه استقرار اسلام ناب محمدی و تبعید آن بزرگ مرد است.

دراین اطلاعیه تاکید شده است: پیشرفتهای علمی - اقتصادی و موضع گیری های هوشمندانه رهبری و مباحث ارزشمند مطرح شده از سوی ریاست جمهوری در سازمان ملل متحد نشانگر حقانیت و عدالت خواهی ملت انقلابی و غیور ایران اسلامی و تصریح بر حق مسلم استفاده  صلح آمیز از انرژی هسته ای است و دشمنان این مرز و بوم نخواهند توانست دانش بومی هسته ای را از ملت رشید ایران بگیرند.

کمیته امداد باگرامیداشت این روز بزرگ از عموم امت ایثارگر و همیشه در صحنه دعوت نموده است تا امسال در حالی در مراسمی که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به همین منظور برگزار می گردد شرکت نموده که توطئه و شیطنتهای آمریکا برای مردم دنیا مشهود شده است و با حضور خود بار دیگر بر مبارزه  و انزجار از جنایات استکبار جهانی در سرزمینهای اسلامی نظیر، عراق ، افغانستان و فلسطین مظلوم به سرکردگی آمریکا تاکید ورزیده و با آرمانهای بلند امام راحل و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله العالی ) تجدید میثاق نمایند.

در پایان این اطلاعیه آمده است : امدادگران کمیته امداد (ره) همگام با مردم بزرگوار کشورمان در مراسم بزرگداشت  13 آبان در سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 580020

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