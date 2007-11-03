دعوت کمیته امداد امام(ره) از مردم جهت حضور گسترده در مراسم یوم الله 13 آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اطلاعیه آمده است، 13 آبان روزی است که دانش آموزان و دانشجویان ایران در تبعیت از مراد خویش بت شکن زمان ، حضرت امام خمینی (ره) با ثبت رشادتهای بی نظیر خود برگ زرین دیگری برافتخارات مردم انقلابی و مسلمان کشورمان افزودند.

13 آبان روز شکست ابهت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است ، 13 آبان روز برچیده شدن نفوذ توطئه های سیاسی شیطان بزرگ آمریکا در ایران است و یاد آور فداکاری و جانفشانی عبد صالح خدا خمینی روح خدا در راه استقرار اسلام ناب محمدی و تبعید آن بزرگ مرد است.

دراین اطلاعیه تاکید شده است: پیشرفتهای علمی - اقتصادی و موضع گیری های هوشمندانه رهبری و مباحث ارزشمند مطرح شده از سوی ریاست جمهوری در سازمان ملل متحد نشانگر حقانیت و عدالت خواهی ملت انقلابی و غیور ایران اسلامی و تصریح بر حق مسلم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است و دشمنان این مرز و بوم نخواهند توانست دانش بومی هسته ای را از ملت رشید ایران بگیرند.

کمیته امداد باگرامیداشت این روز بزرگ از عموم امت ایثارگر و همیشه در صحنه دعوت نموده است تا امسال در حالی در مراسمی که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به همین منظور برگزار می گردد شرکت نموده که توطئه و شیطنتهای آمریکا برای مردم دنیا مشهود شده است و با حضور خود بار دیگر بر مبارزه و انزجار از جنایات استکبار جهانی در سرزمینهای اسلامی نظیر، عراق ، افغانستان و فلسطین مظلوم به سرکردگی آمریکا تاکید ورزیده و با آرمانهای بلند امام راحل و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله العالی ) تجدید میثاق نمایند.

در پایان این اطلاعیه آمده است : امدادگران کمیته امداد (ره) همگام با مردم بزرگوار کشورمان در مراسم بزرگداشت 13 آبان در سراسر کشور شرکت خواهند کرد.