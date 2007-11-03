دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بانک اطلاعاتی به صورت پویا و در حال تکامل تهیه شده و در حال حاضر محتوای آن کامل شده و برای نرم افزاری شدن این بانک به بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت داده شده است.

وی اضافه کرد: اطلاعات مورد نیاز برای این بانک اطلاعاتی نخبگان، بر اساس شاخص های موجود در آئین نامه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت تهیه شده است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت یاد آور شد: اطلاعات دانشجویان ورودی از سوی مراکز مطالعات دانشگاه ها (EDC) تکمیل شده و اطلاعات دانشجویانی که درس شان به اتمام رسیده نیز بر اساس آن شاخص ها به بانک وارد شده است.

ممتازمنش خاطرنشان کرد: بانک بر اساس دو شاخص ورودی نخبگان و استمرار نخبگی در آینده نیز قابلیت تکامل دارد.