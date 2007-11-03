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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۰

درگفتگو با مهر عنوان شد:

ایستگاه های مترو برای استفاده معلولان مناسب است

ایستگاه های مترو برای استفاده معلولان مناسب است

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: ایستگاه های مترو تهران برای افراد معلول و ناتوان جسمی مناسب است و در صورت استفاده از همراه مشکلی را در استفاده از مترو نخواهند داشت.

مهندس جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: در حال حاضر21 آسانسور در 48 ایستگاه مترو تهران نصب شده است که دو ایستگاه امام خمینی و صادقیه به عنوان شلوغترین ایستگاه ها به ترتیب دارای 10 و 8 آسانسور هستند و طبق برنامه قرار است مجموع آسانسور های نصب شده در ایستگاه های مترو تهران به 77 دستگاه برسد که می تواند محیط ایستگاه های مترو را بیش از پیش برای افراد ناتوان مناسب سازد.

وی همچنین افزود : با وجود پله برقی در اغلب ایستگاه ها تردد افراد معلول و ناتوان با سهولت بیشتری انجام می شود و این افراد در صورت استفاده از همراه هیچ مشکلی را حتی در هنگام سوار شدن به قطارها نخواهند داشت چراکه قطارهای مترو همسطح با سکو ها است و ورود و خروج به قطارها با سهولت انجام می گردد.

کد مطلب 580035

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