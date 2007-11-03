اردوغان خواستار اقدامات فوری علیه "پ ک ک" در شمال عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"رجب طیب اردوغان" امروز در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس وزرای امورخارجه همسایگان عراق و برخی کشورهای جهان و سازمانهای منطقه ای و بین المللی در شهر استانبول گفت : این حقیقت که سازمانهای تروریستی در مناطق معینی از عراق مستقر شده اند تا به کشورهای همسایه حمله کنند؛ مسئله ای است که مستلزم اتخاذ اقداماتی فوری و اساسی است.
وی افزود: برای عراق و همسایگانش این مسئله بسیار اهمیت دارد که عراق امنیت داخلی و ثبات داشته باشد و تمامیت ارضی خود را حفظ کند.
اردوغان همچنین گفت : همسایگان عراق باید به پایان یافتن خونریزیهای روزانه در عراق و خلاص شدن آن از عوامل و فعالیتهای تروریستی و ایجاد فضای سیاسی با ثبات کمک کنند.
وی تصریح کرد: هدف نهایی ما عراقی است که روابط خوبی با همسایگانش داشته باشد و اجازه ندهد خطرات و تهدیدها از خاک این کشورعلیه همسایگانش به وجود آید. هیچ کس احساس امنیت نخواهد کرد؛ مگر اینکه همه احساس امنیت کنند.
ترکیه تهدید کرده برای سرکوب شورشیان حزب کارگران کردستان(پ ک ک) که در مناطق کرد نشین شمال عراق پایگاه زده اند، به این کشور حمله خواهد کرد.
نشست وزیران امورخارجه کشورهای همسایه عراق و چند کشوردیگر با دستورکار یافتن راه های کمک به حل مشکلات عراق امروز در استانبول آغاز شد؛ روز گذشته نیز، اجلاس استانبول در سطح کارشناسان کشورهای شرکت کننده برگزار شد.
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