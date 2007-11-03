شنبه 5 آبان

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به کشورهای شرکت کننده در نشست دارفور در لیبی از کشورها و گروه های شرکت کننده خواست تا مذاکره را به عنوان گزینه اصلی برون رفت از بحران دارفور مد نظر قرار دهند.

- سازمان ملل متحد اعلام کرد که ماموریت نیروهای این سازمان در نپال افزایش می یابد.

یکشنبه 6 آبان

- نمایندگی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه ای، تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران را محکوم و آن را اقدامی علیه تمام ملت ایران توصیف کرد.

-"محمد خزاعی" سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که تهران با عزمی راسخ در تلاش برای تحقق جهان عاری از سلاح های کشتار جمعی است.

دوشنبه 7 آبان

- نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد، زرادخانه سلاح های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی را مانع بزرگ برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه دانست و بر ضرورت پیوستن این رژیم به NPT تاکید کرد.

- یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد : گروهی ویژه از بازرسان سازمان ملل متحد درباره پرونده کشتار غیر قانونی شهروندان عراقی توسط نظامیان و شرکتهای امنیتی خصوصی آمریکایی به تحقیق خواهند پرداخت.

- نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست از گفتگوهای در حال انجام میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت کند.

- نشست کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در نایروبی - پایتخت کنیا- آغاز به کار کرد.

- بان کی مون از مقامهای رژیم صهیونیستی خواست تا درباره تصمیم این رژیم در قطع برق نوارغزه تجدید نظر کنند.

-سازمان ملل متحد از طالبان و سایر شبه نظامیان حاضردرافغانستان خواست از حمله به کاروانهای حامل کمکهای بشردوستانه این سازمان برای مردم افغانستان،خودداری کنند.

سه شنبه 8 آبان

-محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که سیاست ناعاقلانه آمریکا، ایران را از پیگیری حقوق مشروع هسته ای خود باز نخواهد داشت.

- سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا از تمام گروه های درگیر در دارفور خواستند تا برای رسیدن به صلح تلاش کنند.

- سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که "بان کی مون" دبیرکل این سازمان، در کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق که شنبه 12 آبان برگزار می شود، شرکت می کند.

- سازمان ملل متحد از آمریکا خواست تا محدودیتهای خود درباره کوبا را لغو کند.

- سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در دیدار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از وی خواست تا آژانس بر حق مسلم هسته ای ایران تاکید داشته باشد؛ خزاعی اقدامات یکجانبه آمریکا را تحقیرکننده جامعه بین المللی دانست.

- کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشنهاد ایران مبنی بر پیگیری مصوبات خلع سلاح هسته ای در اجلاس گذشته اعضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای(ان.پی.تی) را تصویب کرد.

چهارشنبه 9 آبان

- سازمان ملل متحد اعلام کرد که فرستاده ویژه بان کی مون روز شنبه 12 آبان وارد میانمار می شود.

- کنفرانس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز به کار کرد.

- دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که برگزاری انتخابات آزاد در لبنان برای آینده این کشور ضروری است.

- سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که فقط در جریان ناآرامی های چند روز گذشته سومالی، 88 هزار نفر بی خانمان شده اند.

پنجشنبه 10 آبان

- سازمان ملل متحد با همکاری موتور جستجوگر اینترنتی گوگل و شرکت سیسکو، طرحی را به صورت آنلاین برای مبارزه با فقر جهانی ارائه کرد.

- سازمان ملل متحد با همکاری دولت هائیتی، کمک به آسیب دیدگان توفان نوئل را آغاز کرد.

- سازمان ملل متحد در واکنش به قاچاق کودکان از چاد و برخی کشورهای آفریقایی دیگر به فرانسه، اعلام کرد که این کودکان دارای خانواده بوده و ادعای برخی کشورها در این باره که این کودکان یتیم هستند، صحت ندارد.

- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای برای دبیرکل این سازمان،از وی خواست به مسئولیت خود در مقابله با اقدامات خودسرانه و یکجانبه آمریکا که ناقض قوانین بین المللی است، عمل کند.

- نماینده سازمان ملل متحد در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با اشاره به افزایش کشت خشخاش در این کشور، درباره آنچه بروز "سونامی مواد مخدر" در کشورهای همسایه افغانستان خواند، هشدار داد.

- کمیته خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با وجود مخالفت آمریکا، انگلیس و فرانسه، با تصویب قطعنامه‌ ای خواستار خارج شدن تمام سلاح ‌های هسته‌ ای از حالت آماده باش شد.

جمعه 11 آبان

- بان کی مون از اقدام میانمار در پایان دادن به فعالیت نماینده سازمان ملل متحد در این کشور انتقاد کرد.

- رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسائل مربوط به لبنان، میانمار و دارفور از جمله مواردی هستند که در نشست آتی شورای امنیت به آنها پرداخته می شود.

- سازمان ملل متحد با ارائه گزارشی اعلام کرد که خانواده های فلسطینی حاضر در اردوگاه نهر البارد لبنان که در پی درگیری ارتش لبنان با گروه تروریستی فتح الاسلام، این اردوگاه را ترک کرده بودند؛ در حال بازگشت به نهرالبارد هستند.

- بان کی مون امروز برای شرکت در نشست کشورهای همسایه عراق و برخی کشورهای دیگر، وارد ترکیه شد.