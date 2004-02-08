قهر با انتخابات يك بلوف سياسي است، ستاد حزب مشاركت فعالترين ستاد انتخاباتي است

وي در توجيه اين مساله به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : شما انتظار نداشته باشيد يك حزب مثل مشاركت به همان سرعت كه وارد قدرت شد، بپذيرد كه به همان سرعت هم خارج شود؛ چرا كه در اين صورت اساسا معناي تحزب از بين خواهد رفت . در حالي كه يك حزب اقتضا مي كند براي چنين مواقعي نيز برنامه ريزي وامكان سنجي داشته باشد.

اين عضو فراكسيون مشاركت كه بنا به "ملاحظات مربوط به ايام رقابت هاي انتخاباتي" خواستار عدم افشاي نام خود شد ،افزود : حزب مشاركت به نظر من در برپايي قضيه تحصن واستعفا سنجيده عمل نكرد و ابتكار عمل را بيشتر از اعضاي پرشمار خود در پارلمان به عده معدودي از اعضاي سازمان مجاهدين سپرد ودر وضعيت فعلي كه همه آن سر وصداها وبسيج افراد همفكر در كابينه و وزارت كشور نتوانست اصل برگزاري انتخابات را به تعويق بيندازد، اعلام عدم شركت وعدم تحريم انتخابات به صورت ظاهري وترك تحصن وفعالتر كردن ستاد انتخاباتي در عمل بهترين راهكاري بود كه پيش روي مشاركت قرار داشت.

وي ادامه داد: اگر قرار بود مشاركت صرفا به خاطر رد صلاحيت شدن نيمي از پيكره خود در مجلس ، بازي را به رقبا تحويل دهد ، در حقيقت نمايندگاني از خود را كه به اضافه تعدادي از كانديداهاي گمنام تاييد صلاحيت شده در صحنه حضور دارند به راحتي به حساب رقباي درون جبهه دوم خرداد مثل مجمع وكارگزاران ويا حتي همبستگي واريز مي كرد، حال آنكه در آخرين ارزيابي ها به اين نتيجه رسيدند كه افتادن ابتكار عمل در دست ساير احزاب دوم خردادي وحذف مشاركت از صحنه به طور كلي مي تواند آنها را به حزبي حاشيه اي در جريان اصلاحات تبديل كند. البته مساله ومشكل ديگري را نيز نبايد ناديده گرفت وآن اينكه اعضاي ارشد فراكسيون مشاركت نتوانستند بدنه تاييد صلاحيت شده خود را به خروج ويا تحريم انتخابات ترغيب كنند واين عدم تمكين حزبي ومتضاد شدن مصالح شخصي افراد وتوصيه هاي حزبي نكته اي است كه بسيار پيش از اين بايد در محاسبه مشاركت وارد مي شد كه متاسفانه اينگونه نشد.

اين نماينده مشاركتي با اعلام اينكه" شايد بتوان گفت در همين وضعيت فعلي هم هيچ جرياني به اندازه مشاركت براي انتخابات هزينه نمي كند" گفت: مجموعه اين جمع بندي ها اعضاي ارشد مشاركت را به حمايت كردن وتقويت نماينده ها وكانديداهايي كه در رقابت حضور دارند سوق داد به نحوي كه در روزهاي اخير كمك هاي مالي مناسبي هم به اين نامزدها شده است واين اقدام نيز معقولانه به نظر مي رسد چرا كه در يك حزب عدم امكان رقابت براي اعضاي ارشد آن نبايد مساوي با حكم عدم شركت ديگران باشد . انتظار از يك حزبي كه از دمكراسي هم حمايت مي كند اين است كه اين اصول را ابتدا خود گردن بنهد.

وي در پايان باانتقاد از آنچه آن را "اشتباه استراتژيك دل سپردن به وزنه حمايت خارجي در رقابت هاي داخلي" مي خواند پيش بيني كرد: مطمئن هستم جريان معقول ومتعادل تر مشاركت اگر توافق اصولي با سران رد صلاحيت شده داشته باشند مي توانند يك اقليت قدرتمند وبا تجربه را در مجلس آينده شكل دهند كه با گسيل احتمالي افرادي كه ازمجلس جدا مي شوند به بدنه اجرايي سهم مشاركت از قدرت هم ضربه اساسي نخواهد ديد واين مي تواند تاكتيك مناسب سياسي در مواجهه با مسايل اخير باشد.