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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

ماهنشان اولین تولید کننده ماهیان سرد آبی زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ماهنشان گفت: در سال 85 این شهرستان با تولید بیش از 136 تن ماهی سرد آبی رتبه اول را در استان کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی قهرمانی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: این مقدار تولید از 29 استخر با مساحت 035/2 هکتار به دست آمده است که علاوه بر این مقدار 141 تن انواع ماهی نیز از منابع آبی طبیعی  و نیمه طبیعی  شهرستان تولید شده است.

وی یادآورشد: شهرستان ماهنشان به دلیل قرار گیری در مسیر عبور 80 کیلومتری رودخانه قزل اوزن ،وجود نیروی کار جوان و علاقمند و شرایط آب و هوایی مناسب، قطب اصلی تولید ماهیان سرد آبی در استان است.

قهرمانی ادامه داد: بر این اساس نیروی مدیریت جهاد کشاورزی ماهنشان با همکاری مدیریت شیلات استان اقدام به برنامه ریزی لازم جهت ایجاد مجتمع های به وزن رسانی تخم چشم زده ماهی قزل آلا با ظرفیت پنج میلیون قطعه در سال در فاز اول نموده است.

وی پیش بینی کرد با اجرای این طرح علاوه بر اشتغالزایی 35 نفر مستقیم و50 نفر غیر مستقیم بچه ماهی مورد نیاز پرورش دهندگان شهرستان نیز تامین شود.

کد مطلب 580070

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