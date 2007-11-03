به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رحیم مشائی ظهر امروز در مراسم اختتامیه همایش سه روزه نقش مدیریت مساجد در اتحاد ملی و انسجام اسلامی افزود: در برنامه توسعه گردشگری کشور توسعه و حمایت از گردشگری زیارتی با توجه به ظرفیت های موجود در اولویت برنامه هاست ودر این زمینه نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری هستیم.

معاون رئیس جمهوربا بیان اینکه امروز بهترین فرصت حضور ایران در عرصه جهانی است، عنوان کرد: اکنون وقت شناخت ما از فرصت ها و موقعیت هاست و به واقع انبار عظیم باروت جامعه جهانی نیازمند جرقه مکتب تشیع و اسلام است تا از خشم جنایات غربی ها منفجر شود و مدیریت این جامعه جهانی را متحول کند.

وی ادامه داد: دشمنان ما امروز از هر ابزاری برای نابودی اسلام و مکتب جعفری استفاده می کنند و به هر طریقی به دنبال مخدوش کردن چهره ایران در دنیا هستند.

مشایی هدف از تلاش های امریکا را، منزوی کردن ایران و قطع رابطه آن با کشورهای جهان دانست و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت گردشگری زیارتی می تواند تاثیرات بسزایی در ایجاد تعامل و ارتباط با مردم جهان در جهت آگاه سازی افکار عمومی جهان و گسترش فرهنگ اسلامی در تمام دنیا داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه مساجد در توسعه گردشگری زیارتی عنوان کرد: مساجد نباید تنها مکانی برای انجام اعمال عبادی باشند بلکه مهمتر از همه باید محوری برای توسعه و جذب تورسیت و گردشگران خارجی مخصوصا به اماکن مذهبی باشد.

معاون رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: مساجد باید متولی امور اوقات فراغت و تفریح مردم ایران باشند که اگر این مورد به درستی مدیریت شود می توان از ضرورت تفریح نهایت استفاده را از ظرفیت های اعتقادی و مذهبی مردم در برنامه های فرهنگی و تفریحی داشت.