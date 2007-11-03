وزیر تعاون بر خروج فرهنگ و تعاون از مظلومیت تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون در جمع خبرنگاران گفت: با تلاشهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری های وزارت تعاون، تفاهم نامه تشکیل تعاونی های فرهنگی هنری شکل گرفته است.

وزیر تعاون اظهار داشت: یکی از موارد مهمی که طی سالهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته ، بحث پرداختن به مقوله فرهنگ و تعاون است که تاکنون تا حدی مهجور مانده است.

به گفته وی تعاون و فرهنگ که می تواند موجبات توسعه همه جانبه و همه گیر کشور را فراهم نماید، باید از این مظلومیت خارج گردد و باعث تقویت بنیه فرهنگی جامعه شود.

عباسی یکی از مواردی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد را همدلی و کمک خود اصحاب هنر و اندیشه که می تواند به وسیع تر شدن دامنه فرهنگ و تعاون بیانجامد، اعلام کرد.

وی ادامه داد: آنچه که امروز اتفاق افتاد ، پرداختن به ظرفیتهای اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر کشور است که می تواند در جا انداختن مفاهیم ارزشی انقلاب، نظام و مسائل اجتماعی کمک شایانی را داشته باشد.

وزیر تعاون تفاهم و همدلی تعاون و اتحاد ملت را بسیار ارزشمند تلقی کرد وافزود: آنچه که در این تفاهم نامه آمده به تجمیع هنرمندان در قالب یک تعاونی همه گیر توجه دارد.

عباسی گفت: اصحاب هنر می توانند با همکاری وزارت تعاون، حتی نمایشگاههای داخلی و خارجی و فرهنگی را به شکل تعاونی برگزار نمایند و نیز در زمینه نشر و سایر مسائل مطبوعاتی هم به شکل یک تعاونی عمل کنند.