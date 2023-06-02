تداوم وزش باد در خوزستان تا اواسط هفته آینده

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا روز دوشنبه هفته آینده وزش بادها در مناطق جنوب، غرب و مرکز خوزستان متوسط گاهی شدید خواهد بود؛ البته احتمال وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما خوزستان مورد انتظار است، عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواسط روز یکشنبه مواج خواهد بود.

سبزه زاری اضافه کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۲.۳ و ایذه با ۱۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۱ و حداقل به ۲۶.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.