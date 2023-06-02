اختلاف ۸ ساله در باغملک منجر به صلح و سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار: پس از هشت سال اختلاف و درگیری میان این ۲ طایفه که منجر به قتل چند نفر و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضائی شده بود، طرفین در نشست صلحی که برگزار شد، با یکدیگر سازش کردند.

وی افزود: این سازش با زحمات روحانیون و سادات معظم، معتمدان و بزرگان، جمعیت اتحاد اقوام و عشایر، صلح یاران و اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر، مسئولان قضائی شهرستان باغملک و رامهرمز و نیروهای نظامی به ویژه قرارگاه سپاه ابوالفضل (ع) انجام شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: با حضور خدام حرم مطهر امام رضا (ع) و بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای دو طایفه صلح و آشتی میان این ۲ طایفه برقرار شد.

دهقانی گفت: افراد ۲ طایفه در این نشست با اهدای قرآن کریم به یکدیگر و اقامه نماز وحدت، با هم دست برادری دادند و صلح‌نامه‌ای را امضا کردند.