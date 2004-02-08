موضع قاطع رهبري در دفاع از حق مردم زمزمه تعطيلي انتخابات را خاتمه داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين بيانيه آمده است : انجمن روزنامه نگاران مسلمان به عنوان فراگيرترين كانون سياسي صنف مطبوعات و رسانه ها ضمن گراميداشت دهه مبارك فجر و بيست و دوم بهمن و با نكوداشت ياد وخاطره حضرت امام خميني (ره) ، بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و تجليل از شهداي گلگون كفني كه نهال اين انقلاب مقدس را با خون خود تنومند ساختند، آرزومند پايداري امام خميني (ره) تا انقلاب حضرت ولي عصر مي باشد.

متاسفانه درآستانه برگزاري جش هاي انقلاب اسلامي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد تحركات ، موضعگيري ها و اقداماتي از سوي برخي گروهها بوديم كه افق پيش روي اين تحركات را جز در مسير دشمنان انقلاب اسلامي نمي توان پيش بيني كرد ، اين گروهها به رغم تاكيدهايشان در اين سالها مبني بر قانونمداري و قانونگرايي و همچنين احترام به راي مردم ، براي تاييد نامزدهاي مورد نظر خود راههاي فراقانوني را جستجو كردند و با اعمال فشار تلاش كردند راه تداوم حضور خود را در مجلس آينده باز نگه دارند و هنگامي كه با موانع قانوني مواجه شدند تعطيلي انتخابات و پايان راي مردم را زمزمه كنند.

خوشبختانه موضع قاطع مقام معظم رهبري - حضرت آيت الله خامنه اي - در دفاع از حق راي مردم و برگزاري انتخابات راس زمان مقرر به اين زمزمه ها خاتمه داد . در اينجا مي بايستي از مواضع شوراي محترم نگهبان ، رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي تشكر و قدرداني كرد . انجمن روزنامه نگاران مسلمان با تاكيد بر فصل الخطاب بودن بيانات رهبر معظم انقلاب در اين خصوص آمادگي خود را براي حضور پرشور در انتخابات اعلام مي كند و از آحاد ملت بويژه مسوولان مي خواهد براي برگزاري هر چه باشكوه تر مراسم راهپيمايي22 بهمن و انتخابات بيست و پنجم تلاش كنند.