آمریکا با تحریم یکجانبه چین و روسیه را دور می زند

دکتر علی خرم، صاحبنظر امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه دو روز قبل گروه 1+5 در مورد ایران، گفت:جلسه 1+5 در واقع یک مقدمه و آماده سازی برای جلسه اصلی این گروه در هفته آینده است، آنها در جلسه دو روز قبل، پیش نویس قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

وی افزود: بنای این گروه بر این است که با فرض نامساعد بودن دو گزارش البرادعی و سولانا، قطعنامه سوم را علیه ایران صادر کنند، بر طبق اخبار، ظاهرا پیش بینی آنها این است که این دو گزارش، علیه ایران خواهد بود.

خرم توضیح داد: البته گزارش البرادعی را می شود نسبتا مطلوب توصیف کرد،اما قسمتی از گزارش سولانا که باید در مورد عمل کردن ایران به تعلیق،گزارش دهد، طبعا منفی است و می تواند عامل اصلی صدور قطعنامه علیه ایران شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه آمریکایی ها قصد دارند در کمترین فرصت قطعنامه سوم را علیه ایران به تصویب برسانند، گفت: البته یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن پذیرش طرحی از سوی ایران است که طی آن، بخشی از غنی سازی در خارج از خاک ایران، انجام می شود و در مقابل ، موضوع "تعلیق" از دستور کار غرب خارج شود.

خرم گفت: اخیرا عربستانی ها در لندن بر این طرح تاکید کرده اند و طرح روسیه هم که مشابه همین طرح است، مطرح بوده است که ممکن است بر فضای پرونده هسته ای ایران، تاثیر بگذارد.

وی با اشاره به اقدامات خارج از شورای امنیت آمریکا علیه ایران تصریح کرد:اکنون آمریکایی ها ، دور جدیدی از فعالیت های یکجانبه خود را علیه ایران ، آغاز کرده اند، در واقع آمریکایی ها، آنچه را که از شورای امنیت توقع دارند، خود انجام می دهند، مثل تحریم های بانکی و اقتصادی وغیره .

خرم خاطر نشان کرد: اگر آمریکایی ها در تشدید تحریم ها ولو با اقدامات یکجانبه ، موفق شوند، عملا روسیه و چین را دور زده اند.