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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

نماینده فیروز آباد در مجلس:

مستضعفان فارس بهره ای از خدمات پزشکی نمی برند

مستضعفان فارس بهره ای از خدمات پزشکی نمی برند

شیراز - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام یونس موسوی گفت: قشر مستضعف فارس در حال حاضر بهره ای از خدمات پزشکی استان نبرده و نظارتی نیز در این خصوص صورت نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار مهردر شیراز، موسوی ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان فارس افزود: در حال حاضر پزشکان در بیمارستان های خصوصی دستمزد های کلان گرفته و خود بیمارستان ها نیز تعرفه هایی سنگین دارند اما هیچکدام از دستگاه های مرتبط برای حمایت از قشری که توانایی پرداخت این پول ها را ندارند، اقدامی نمی کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این بیمارستان و مراکز درمانی روستا و شهرستان های کوچک فارس نیز مجهز نیستند و بیماران باید برای درمان به مرکز استان مراجعه کنند.

موسوی خواستار توزیع اعتبارات شهرستان ها در سفر استانی هیئت دولت شد و افزود: در این سفر دو میلیارد تومان اعتبار به مصلی ها و حوزه های علمیه اختصاص یافت اما تا کنون این اعتبارات توزیع نشده و ما از مسئولان فارس می خواهیم که علاوه بر  این بخش اعتبارات دیگر بخش های شهرستان ها نیز به آنها پرداخت شود.

نماینده مردم فیروز آباد خاطرنشان کرد: در بحث احداث چندین کارخانه سیمان اقدام کردیم اما هیچ یک از مسئولان استان نسبت به این امر حمایت نکرده و خود به خود این طرح ها نیز اجرایی نشد.

کد مطلب 580090

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