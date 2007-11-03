به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس عبدالمجید ریاضی در نشست خبری خود با بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور افزایش فرهنگ عمومی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات چند راهبرد متفاوت مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: بالا بردن ارتقا مهارت 10 میلیون دانش آموز، برپایی نمایشگاههای عمومی وتخصصی ، برگزاری همایش های علمی، تخصصی وعمومی و استفاده از سایت های اینترنتی ، از جمله راهبردهای در نظر گر فته شده در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای افزایش فرهنگسازی در حوزه دانش آموزی ، 400 مدرسه در سطح استان تهران از نظر سخت افزاری و نرم افزاری از طرف وزارت ارتباطات تجهیز شده اند.

وی تاکید کرد: 567 مدرسه نیز به عنوان نمونه به شبکه ملی اینترنت وصل شده اند که این تعداد در سطح کشور نزدیک به سه هزار مدرسه رسیده و به زودی افتتاح خواهد شد.

مهندس عبدالمجید ریاضی ادامه داد: همچنین تدوین الگوی اتصال 50 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت و اختصاص شش میلیارد ریال برای ایجاد محتوا به مراکز رشد از دیگر تلاشهای صورت گرفته در این حوزه است.

وی در خصوص برپایی نمایشگاههای تخصصی نیز گفت: چهار نمایشگاه در مقیاس ملی پیش بینی شده که برخی از آنها در حال اجرا و برخی به صورت ایده مطرح شده است.

وی افزود: " جشنواره ملی رسانه های دیجیتال" ، " دولت الکترونیکی و امنیت فضای تبادل اطلاعات" ، " الکامپ" و " جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات " از جمله نمایشگاههای پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا نمایشگاه الکامپ سیزدهم با تشیکل کمیته راهبردی این نمایشگاه در وزارت ارتباطات برگزار شد.

وی ادامه داد: بررسی نقاط ضعف و قوت الکامپ دوازدهم و بر طرف کردن آنها در الکامپ سیزدهم از جمله کارهای صورت گرفته در این کمیته بوده است.

وی تاکید کرد: نبودن تعطیلی در چهار روز برپایی الکامپ سیزدهم ، عدم حضور بانک ها و حضور کمرنگ دستگاههای دولتی از جمله نقطه ضعف های الکامپ سیزدهم است.

مهندس عبدالمجید ریاضی در پاسخ به سئوالی در زمینه نظام مهندسی فناوری اطلاعات کشور گفت: کار گروهی به سرپرستی وزارت ارتباطات تشکیل و نظام مهندسی فناوری اطلاعات را با در نظر گرفتن راهبردهایی همچون " عدم افزایش تشکیلات دولتی" ، " عدم تداخل بانظام های مهنسی موجود" و " کوتاه شدن لایحه مذکور" مورد بررسی قرارداد.

وی ادامه داد: این نظام چتری است که کارشناسان و متخصصان این حوزه را تحت پوشش قرار می دهد و در صورت تشکیل ، تحولی در فناوری اطلاعات کشور ایجاد خواهد شد.

معاون فناوری اطلاعات با اشاره به پیشنهاد 18 هزار میلیارد ریالی بودجه فناوری اطلاعات در سال 87 گفت: بر اساس موارد زمینه ساز تعیین بودجه فناروی اطلاعات، پیشنهاد بودجه مورد نیاز این بخش در سال 87 در قالب پنج طرح به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: "الگوی دولت الکترونیکی کرمان " ، " پرتال خدمات الکترونیکی دولت" ،" زیر ساخت های دولت الکترونیکی " ،" کارت هوشمند ملی " و " توسعه عرضه و یا فروش کالاها به صورت الکترونیکی " پنج طرحی هستند که بودجه سال 87 بخش فناوری اطلاعات در قالب آنها به نهادهای ذی ربط ارائه شده است.