عملکرد شش ماهه اول 7 منطقه شهر تهران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه سلسله جلسات بررسی عملکرد شش ماهه اول سال جاری شهرداری های مناطق 22 گانه شهر تهران از صبح امروز عملکرد مناطق 13،14،15،16،18،19و 20 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

بر این اساس هر یک از معاونت های حمل و نقل و ترافیک ، فنی و عمرانی ، خدمات شهری ، اجتماعی و فرهنگی ، مالی و اداری و شهرسازی هر یک از مناطق به ارائه گزارشی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی در سطح منطقه خود پرداختند .

همچنین در این نشست عملکرد هر یک از مناطق در زمینه سوله های بحران ، آرشیو الکترونیکی پرونده های شهرسازی ، سامانه 137 و 1888 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

معاون امور مناطق شهرداری تهران در این جلسه از مناطقی که در هر یک از حوزه ها به دلیل برخی مشکلات با کندی پیشرفت مواجه بودند خواست تا با جدیت برنامه جبرانی برای رسیدن به میزان مطلوب در سه ماهه سوم سال قرار دهد .

شریفی خطاب به شهرداران و معاونین هر یک از مناطق با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده هر یک از مناطق باید بر اساس سند راهبردی محلات و بر مبنای محله محوری تعیین شود ، تصریح کرد : مناطق باید پروژه های نیمه تمام را در بودجه سال 87 لحاظ کنند تا در تخصیص اعتبارات برای اتمام هر چه سریعتر این پروژه ها از سوی مرکز مد نظر قرار گیرد.