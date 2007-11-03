برخی ادارات به نامه های مردمی سفرهای استانی کم توجهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، محمد رضا رضا زاده ظهر امروز در شورای اداری استان فارس افزود: مدیران کل استان هرگز نباید به این نامه نگاهی کلیشه ای داشته باشند تا بتوان در راستای رسیدگی به آنها به نتایج موفقیت آمیزی دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به دور دوم سفر های استانی هیئت دولت به فارس همه دستگاه ها باید نسب به تهیه گزارشی از رسیدگی به نامه های مردمی نیز اقدام کنند.

استاندار فارس با بیان اینکه 312هزار نامه طی سفر استانی هیئت دولت ارسال شده یادآورشد: برخی از دستگاه نسبت به این بخش فعالیت های خوبی داشتند که تشویق خواهند شد.

رضا زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی به ایام انتخابات مجلس نیز گفت: باید در این ایام در چارچوب قانون حرکت کرده و نسبت به تعامل و همکاری با دستگاه های مرتبط نیز اقدامات لازم انجام شود.

وی مسئولان اجرای انتخابات را امین مردم خواند و افزود: در این ایام در راستای جلوگیری از حرمت شکنی ها و خدشه دار کردن شخصیت ها مراقبت کامل اعمال شود.