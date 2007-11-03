رقابت 141 اثر در مرحله نهایی جشنواره طراحی معاصر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره طراحی معاصر ایران اعلام کرد در این مرحله علاوه بر داوران انتخاب آثار شامل احمد نصراللهی، احمد امین نظر و معصومه مظفری، منوچهر معتبر نیز به عنوان دبیر جشنواره و عضو ناظر حضور داشت.

در بیانیه هیئت انتخاب نخستین جشنواره طراحی دکتر سندوزی آمده است: "هیئت انتخاب با اتمام مهلت ارسال آثار مطابق با برنامه زمان بندی در دو روز متوالی و چند مرحله 141 اثر از 128 هنرمند را واجد شرایط راهیابی به نمایشگاه جشنواره دانست. در این جشنواره که 2400 اثر از 750 هنرمند به دبیرخانه رسیده بود، تعداد 141 اثر به مرحله نمایشگاهی راه پیدا کردند."

هیئت انتخاب با مثبت ارزیابی کردن پیشرفت هنر طراحی استمرار جشنواره طراحی را یکی از راههای پیشرفت این هنر دانست. مرحله نهایی داوری ها دهه دوم آبان ماه با حضور منوچهر معتبر، احمدرضا دالوند، احمد امین‌نظر، رضا عابدینی و جمشید حقیقت‌شناس برگزار و از سه هنرمند تقدیر خواهد شد. اسامی برگزیدگان به زودی روی سایت و وبلاگ جشنواره قرار می گیرد.