سومین جشنواره منطقه ای قصه گویی در سمنان آغاز شد

مدیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان ظهر امروز در گفتگو با مهر اظهار داشت: این جشنواره با حضور مربیان استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، مازندران، گلستان، تهران و سمنان به مدت دو روز در سمنان برگزار می شود.

فضل الله موحدی افزود: در این جشنواره 31 قصه گوی برگزیده کانونی و پنج قصه گوی غیر کانونی به رقابت می پردازند که پنج نفر از شرکت کنندگان کانونی و یک نفر غیر کانونی به عنوان افراد برگزیده معرفی و به جشنواره کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی رونق بخشیدن به قصه گویی به عنوان یک فعالیت ارزنده فرهنگی را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست و گفت: جلب توجه مخاطبان کودک و نوجوان کانون پرورش فکری و ایجاد بستری مناسب برای بروز توانایی‌ها و خلاقیت‌های مربیان در حیطه قصه گویی از دیگر اهداف این جشنواره قصه گویی است.

به گفته وی، موضوع قصه ها برای شرکت کنندگان کانونی و غیر کانونی آزاد است و برگزیدگان این دوره از جشنواره برای شرکت در جشنواره کشوری در شیراز معرفی خواهند شد.