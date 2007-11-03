به گزارش خبرنگارمهر، امروز و درآخرین روز بازیهای داخل سالن ماکائو کاروان ورزشی کشورمان با کسب 2 مدال طلا و یک مدال نقره در رشته های فوتسال، هاکی و موی تای با سه رده صعود درمکان هشتم جدول توزیع مدالها قرار گرفت.

در پایان دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا که با شرکت 3500 ورزشکار از 45 کشورآسیایی برگزارشد ، تیم چین با کسب 52 مدال طلا ، 26 نقره و 24 برنز به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

پس ازچین، تایلند با 19 مدال طلا، 28 نقره و 22 برنز دوم شد و هنگ کنگ با 15 طلا ، 9 نقره و 11 برنز درجای سوم ایستاد.

کاروان ورزشی کشورمان در دومین دوره بازیهای داخل سالن قهرمانی آسیا که از 3 آبان ماه جاری در شهر ماکائو آغاز شده بود، با 140 ورزشکار در 16 رشته آقایان و 5 رشته خانم در این دوره از بازیها حضور داشت و در پایان به مقام هشتمی این دوره از مسابقات دست یافت.

ورزشکاران مدال آور کشورمان در دومین دوره رقابتهای داخل سالن به این شرح است :

* مدال طلا :

محمد علیرضایی (شنا) ، مصطفی عبداللهی (موی تای )، تیم ملی فوتسال، تیم ملی هاکی

* مدال نقره :

میثم حسینی (الکتروگیم) ، شادی پریدر(شطرنج) ، وحید روشنی (موی تای) ، احسان مهاجر شجاعی(دو ومیدانی)

* مدال برنز:

پندار شوقیان ، مهدی شاهرخی، تیم 4 در 400 متر امدادی (دوومیدانی)، سید نعیم هدایتی و سید فرزان همایی (الکتروگیم)، تیم ملی کبدی ، تیم شطرنج سرعت ، معتمدی (موی تای) الشن مرادی (شطرنج).