مهندس قدمي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان تربيت بدني شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درحكم صادره ازسوي مهندس مهرعليزاده رييس سازمان تربيت بدني آمده است:" نظربه سازماندهي حوزه معاونت اداري وپشتيباني سازمان دراجراي تصميمات هيات محترم وزيران وبخشنامه صادره ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ودرراستاي نوسازي وتحول درنظام اداري كشوروهمچنين بهبود وتوسعه مديريت در سازمان، بموجب اين حكم به سمت "معاون توسعه مديريت ومنابع سازمان تربيت بدني" منصوب مي گرديد.

اميد است با استعانت از نيروي لايزال الهي و بهره گيري از كليه امكانات و استعدادهاي موجود، در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و اعتلاي ورزش كشور موفق و مويد باشيد.



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