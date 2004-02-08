  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۲۶

مهندس قدمي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان تربيت بدني شد

مهندس محسن مهر عليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني طي حكمي مهندس مهدي قدمي را بعنوان معاون توسعه مديريت و منابع سازمان تربيت بدني منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحكم صادره ازسوي مهندس مهرعليزاده رييس سازمان تربيت بدني آمده است:" نظربه سازماندهي حوزه معاونت اداري وپشتيباني سازمان دراجراي تصميمات هيات محترم وزيران وبخشنامه صادره ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ودرراستاي نوسازي وتحول درنظام اداري كشوروهمچنين بهبود وتوسعه مديريت در سازمان، بموجب اين حكم به سمت "معاون توسعه مديريت ومنابع سازمان تربيت بدني" منصوب مي گرديد.
اميد است با استعانت از نيروي لايزال الهي و بهره گيري از كليه امكانات و استعدادهاي موجود، در پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و اعتلاي ورزش  كشور موفق و مويد باشيد.
کد مطلب 58013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها