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۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۶

دبیر نخستین جشنواره "جم" منصوب شد

مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در حکمی پژمان لشگری‌پور را به عنوان دبیر نخستین جشنواره فیلم کوتاه جوانه‌های مقاومت "جم" منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره فیلم کوتاه جوانه های مقاومت "جم" به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در قالب بخش‌های رقابتی فیلمنامه و فیلم کوتاه اوایل خردادماه 87 در شیراز برگزار می‌شود و لشگری‌پور با حکم محمدرضا شرف الدین دبیری آن را به عهده گرفته است.

لشگری پور پیش از این دبیر نخستین جشنواره فیلم شهید آوینی، معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و در حال حاضر مجری طرح جشنواره فیلم های پنج دقیقه ای گروه تلویزیونی بسیج است. وی همچنین مدیر دفتر طنز و مستند سیمافیلم است و سال گذشته مجری طرح فیلم سینمایی "پابرهنه تا بهشت" بوده است.

کد مطلب 580140

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