دبیر نخستین جشنواره "جم" منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره فیلم کوتاه جوانه های مقاومت "جم" به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس در قالب بخش‌های رقابتی فیلمنامه و فیلم کوتاه اوایل خردادماه 87 در شیراز برگزار می‌شود و لشگری‌پور با حکم محمدرضا شرف الدین دبیری آن را به عهده گرفته است.

لشگری پور پیش از این دبیر نخستین جشنواره فیلم شهید آوینی، معاون فرهنگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و در حال حاضر مجری طرح جشنواره فیلم های پنج دقیقه ای گروه تلویزیونی بسیج است. وی همچنین مدیر دفتر طنز و مستند سیمافیلم است و سال گذشته مجری طرح فیلم سینمایی "پابرهنه تا بهشت" بوده است.