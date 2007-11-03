به بهانه عملیات حفظ صلح نباید در امور کشورها دخالت کرد/ وضعیت نیروهای دبیرخانه غیرمتوازن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی ایران در سازمان ملل متحد،"حسین ملکی" نماینده ایران در کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته طی سخنانی در کمیته مذکور تاکید کرد: مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی صرفاً با سازمان ملل متحد بوده و ماموریتهای حفظ صلح ابزاری مهم برای انجام این مسئولیت است.



وی افزود:عملیات حفظ صلح باید با مجوز سازمان ملل متحد و تحت هدایت و کنترل آن انجام شود و اصولی مانند رضایت کشور پذیرنده، عدم استفاده از زور، بی طرفی، احترام به اصل حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی دولتها و اصل عدم دخالت در موضوعاتی که اساسا در قلمرو داخلی کشورهاست؛ به هنگام هر ماموریت حفظ صلح نیز رعایت شود.



ملکی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حفظ وجهه و اعتبار سازمان ملل متحد در ماموریتهای حفظ صلح تاکید کرد و اظهار داشت : حافظان صلح به هنگام ماموریت باید ازهرگونه رفتار مغایر شئونات که وجهه و اعتبار سازمان را زیر سئوال ببرد، خودداری نمایند.

وی از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست درباره سوء رفتار حافظان صلح و سایر پرسنل ذیربط از جمله سوء استفاده و استثمار جنسی تدابیری اتخاذ نماید که هیچ کس نتواند از عواقب سخت رفتار ناپسندش در امان باشد.



این مقام ایرانی تاکید کرد: استفاده از سازمانها و ترتیبات نظامی منطقه ‌ای به هیچ وجه نمی تواند و نباید مسئولیت سازمان ملل متحد را نقض کند که بر اساس منشور خود وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که ظرفیت حفظ صلح سازمان ملل متحد باید تقویت شود نه اینکه این ظرفیت منطقه‌ ای شده و یا به حاشیه برود.

ملکی ادامه داد که نقش ترتیبات نظامی منطقه‌ای - در صورت نیاز به آن- باید نقشی مکمل بوده و اینکه فعالیت چنین ترتیباتی مطابق با فصل 8 منشور ملل متحد و سایر اصول و رویه های پذیرفته حاکم بر حفظ صلح باشد.



وی در ادامه یادآوری نمود که بر اساس منشور ملل متحد هدف اصلی ترتیبات منطقه ‌ای حل مسالمت آمیز اختلافات محلی با هدایت کامل و کنترل سازمان ملل متحد و به گونه ای کاملا شفاف است.



ملکی همچنین بر ضرورت توجه و استفاده از نظرات تمام دولتها در فعالیتهای دبیرخانه سازمان ملل متحد تاکید کرد و افزود: هر آنچه که از نظر اعضاء با اهمیت تلقی می شود؛ باید از طریق یک پروسه بین المللی و طی مذاکراتی شفاف پیش از اجرای آن، مورد موافقت همه دولتها عضو قرار گیرد.



وی در ادامه اظهارات خود همچنین خواستار عدم مداخله نهادهای سازمان ملل متحد در کار یکدیگر شد و همچنین تاکید کرد که کمیته بررسی عملیات حفظ صلح موسوم به C-34 تنها نهاد مشروع بین دولتهاست که می تواند تمام مسائل مربوط به حفظ صلح را تحت نظر داشته و مورد بررسی قرار دهد.



ملکی تصریح کرد: بحث درباره اصول حفظ صلح چیزی نیست که دبیرخانه سازمان ملل متحد به تنهایی درباره آن نظر داده و آن را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد.



نماینده ایران همچنین کشتن صلحبانان و سایر نیروهای سازمان ملل متحد را به شدت محکوم کرد و از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تدابیر لازم را اتخاذ کند.



حسین ملکی در پایان اظهارات خود از غیرمتوازن بودن وضعیت نیروهای دبیرخانه سازمان ملل متحد که عمدتا از کشورهای غربی هستند، به شدت انتقاد کرد و ضمن تاکید بر مواضع جنبش غیرمتعهدها گفت : "کارایی و مشروعیت سازمان ملل متحد تا حد بسیار زیادی بستگی به این دارد که همه اعضای آن سازمان در آن نماینده داشته باشند".

وی افزود: سازمان ملل متحد باید اجرای عدالت را از خود شروع کند تا بتواند سایر اهداف بزرگ خود را محقق سازد.