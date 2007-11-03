خراسان جنوبی میزبان رئیس جمهور در آغاز دور دوم سفر های استانی

به گزارش خبرنگار مهر، دور اول سفر های استانی رئیس جمهور نیز دو سال پیش با سفر به خراسان جنوبی آغاز شده بود .

آغاز دومین دور سفر های رئیس جمهوری درحالی پیش روست که دکتر احمدی نژاد درنخستین دوراین سفرها وحضور در بیش از300 شهر کشور، بارها تاکید کرده که مسئولی که در راستای اهداف دولت نهم گام برندارد عضو کابینه احمدی نژاد نیست.

بنا بر این گزارش، در سومین سال فعالیت دولت نهم سیاست اصولی دولت در تصمیم گیری های میدانی همچنان به قوت خود باقی است و مجریان انجام این سفرها، مکانیزم های جدیدی را برای اجرای دقیق تر این سیاست در نظر گرفته اند.

در دومین دور سفرهای استانی بار دیگر دکتر احمدی نژاد شخصا از نزدیک پیگیر روند اجرایی شدن مصوبات استانی خواهد بود و طبق قراری که خود مطرح کرده است ، چنانچه مدیری در راستای اهداف دولت نهم و مصوبات هیئت وزیران تلاش و یا اقدام نکرده باشد، باید پست خود را به شخص دیگیر واگذار کند.