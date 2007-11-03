اداره ارشاد وظیفه برگزاری کنسرت موسیقی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسن مفیدی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع افزود: اگر تا به حال این چنین هم بوده است دیگر نخواهد بود.

وی با توجه به اینکه مدتی در یزد کنسرت موسیقی برگزار نشده است، ادامه داد: ما آمادگی داریم تا با موسسات و گروه هایی که آمادگی برگزاری را دارند همکاری و آنها را حمایت کنیم.

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشاد استان یزد تصریح کرد: امسال برای اولین بار در سالن وحدت تهران اجرای زنده موسیقی توسط یک گروه یزدی برگزار شد که این در تاریخ موسیقی یزد بی نظیر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری جشنواره مطبوعات بیان داشت: استان یزد نیز در این جشنواره شرکت کنندگان متعددی داشته است و در نمایشگاه نیز شرکت خواهد داشت.

مفیدی همچنین از اعزام کاروان مطبوعاتی استان یزد به جشنواره مطبوعات و بازدید از نمایشگاه مطبوعات خبرداد.

این مقام مسئول تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه های اداره کل ارشاد در ماه جاری برگزاری نمایشگاه کتاب است که اداره کل ارشاد در این رابطه 200 میلیون تومان بن تخفیف توزیع خواهد کرد.

وی کمک به مطبوعات محلی استان را لازم و ضروری دانست و افزود: فعالیت کانون های تبلیغاتی جهت انتشار ویژه نامه های تبلیغاتی ممنوع است و این نکته در بند صریح قانون نیز آمده است.

مفیدی در ادامه خبر از تخصیص سهمیه ویژه بنزین به خبرنگاران داد و گفت: در مرحله قبل این کار برای توزیع کنندگان و مدیران مسئول انجام شد و در مرحله جدید، این طرح برای خبرنگاران انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ساماندهی خبرنگاران استان یزد، اذعان داشت: پس از پایان این طرح مراسمی جهت تقدیر و تجلیل از آنها برگزار خواهد شد.

مفیدی در پایان از کلیه فرهنگ دوستان استان یزد خواست تا این اداره را در انجام فعالیت های خود همیاری کنند.